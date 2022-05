Im Xbox Store beziehungsweise im Microsoft Store gibt es gerade mal wieder eine Menge Spiele für Xbox One und Xbox Series im Angebot. In diesem Artikel verschaffen wir euch einen kurzen Überblick. Falls ihr euch lieber gleich selbst durch die lange und etwas unübersichtliche Liste aller Deals wühlen möchtet, findet ihr diese hier:

FIFA 22 und weitere EA-Spiele

FIFA 22 könnt ihr in der Version für Xbox One jetzt schon für 10,49 Euro bekommen. Auch die Xbox-Series-Version und die Ultimate Edition gibt es im Angebot, wenn auch nicht ganz so günstig. Während die beiden letztgenannten Versionen noch zehn Tage lang reduziert sind, läuft der Deal mit der Xbox-One-Version nur noch für zwei Tage. Daneben gibt es auch noch ein paar andere Spiele aus dem Hause Electronic Arts günstiger. Hier eine Auswahl:

Call of Duty-Spiele im Sale

Außerdem gibt es so ziemlich alle Spiele der Call-of-Duty-Reihe, die für Xbox One und Xbox Series erschienen sind, im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Über 600 Angebote für Xbox Series & Xbox One

Natürlich gibt es auch noch eine ganze Reihe von Spielen für Xbox One und Xbox Series günstiger, die nichts mit Electronic Arts oder Call of Duty zu tun haben. Insgesamt findet ihr im Xbox Store gerade über 600 Angebote, darunter allerdings auch einige Add-Ons und DLCs. Hier haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht:

Xbox Game Pass Ultimate: 1. Monat für 1€

Einige der oben genannten Spiele sind auch im Xbox Game Pass oder in EA Play enthalten. Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate, der den Game Pass für Konsole und PC, Xbox Live Gold und EA Play enthält, bekommt ihr derzeit für nur einen Euro. Falls ihr das betreffende Spiel sowieso nur schnell einmal durchspielen wollt, könnte das also der bessere Deal sein: