Xbox-Spiele bis zu 95% günstiger: Das sind die 10 besten Angebote im Xbox Store

Im Xbox Store gibt es gerade über 500 Sonderangebote, wir haben euch einige der spannendsten Spiele herausgesucht.

Auch diese Woche bekommt ihr im Xbox Store wieder reichlich Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger, insgesamt gibt es über 500 Sonderangebote mit Rabatten von bis zu 95 Prozent. Unten in diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights herausgesucht. Wer lieber selbst die Deals durchwühlen möchte, kommt durch diesen Link zur kompletten Übersicht:

Die meisten der Angebote gelten nur noch bis zum Vormittag des 25. Juni, euch bleibt also nicht mehr viel Zeit.

Xbox-Spiele im Angebot: Die 10 besten Deals

Unter den Top-Angeboten sind diesmal einige Bundles, durch die ihr im Vergleich zu den selbst einzeln bereits stark reduzierten Spielen nochmal extra sparen könnt. Ein Muss für Action-Fans ist beispielsweise die Wolfenstein Alternativwelt-Kollektion, durch die ihr mit The New Order, The Old Blood, The New Colossus und Youngblood gleich vier Shooter auf einmal bekommt.

Hobby-Detektive können sich hingegen stattdessen drei der aktuellsten Adventures von Frogwares holen, nämlich die beiden Sherlock-Holmes-Spiele Chapter One und das erst 2023 erschienene The Awakened sowie das auf Lovecraft basierende Horror-Abenteuer The Sinking City. Außerdem finden sich unter den Angeboten eine ganze Menge Ubisoft-Spiele, sowohl einzeln als auch in verschiedenen Bundles.

Hier unsere Auswahlliste mit 10 der besten Angebote:

Denkt vor dem Kauf immer daran, dass manche der im Xbox Store reduzierten Spiele auch im Xbox Game Pass enthalten sind. Bei einem monatlichen Preis von 10,99€ könnte der Abo-Service mit hunderten Spielen der bessere Deal für euch sein.

