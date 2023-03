Xbox-Spiele ab 4,99€: EA-Hits wie FIFA 23 und Jedi Fallen Order bei Amazon im Angebot

Bei Amazon gibt es jetzt Xbox-Spiele günstig als Download-Code.

Amazon hat einen Sale gestartet, in dem ihr Spiele für Xbox Series und Xbox One als Download-Code im Angebot bekommt. Dabei handelt es sich um Titel aus dem Hause Electronic Arts, darunter große Hits von FIFA 23 bis Star Wars Jedi: Fallen Order. Die Rabatte reichen bis zu 90 Prozent, die Preise startet schon ab 4,99€. Hier findet ihr die Übersicht über die Angebote:

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Sale noch läuft. Ihr solltet euch also darauf einstellen, dass die Angebote jederzeit wieder verschwinden können. Hier haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht:

Neben diesen Spielen gibt es in dem Sale übrigens auch eine große Auswahl an Erweiterungen für Die Sims 4 im Angebot, die einzeln aufzuzählen wir uns an dieser Stelle aber sparen. Die Rabatte reichen hier von 30 bis 50 Prozent.

Günstige Xbox-Spiele: Über 600 Angebote im Xbox Store

Falls ihr gerade auf der Suche nach günstigen Spielen für Xbox Series und Xbox One seid, empfiehlt es sich, auch mal im Xbox Store vorbeizuschauen. Dort gibt es nämlich momentan mehr als 600 Sonderangebote, darunter beispielsweise viele Resident-Evil-Spiele wie die Remakes von Teil 2 und 3 und auch Resident Evil Village. Einige EA-Spiele sind ebenfalls unter den Angeboten, Star Wars Jedi: Fallen Order gibt es beispielsweise auch hier für 4,99€. Die Übersicht über sämtliche Deals im Xbox Store findet ihr hier: