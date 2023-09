Bis zu 85% auf Xbox-Spiele: Schnappt euch große Open-World-Hits günstig im Ubisoft Sale

Der große Ubisoft Sale im Xbox Store ist die perfekte Gelegenheit, um Open-World-Spiele günstig abzustauben.

Im Xbox Store läuft gerade ein großer Ubisoft Sale, in dem ihr unter anderem die großen Open-World-Hits des französischen Publishers günstig für Xbox Series und Xbox One abstauben könnt. Insgesamt gibt es 182 Sonderangebote, die bis zu 85 Prozent reduziert sind. Die Deals laufen in der Regel bis 11 Uhr vormittags am 12. September. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Xbox Store Ubisoft Sale: Das sind die Highlights

In dem Sale sind fast alle großen Open-World-Spiele von Ubisoft enthalten, die es für Xbox Series und Xbox One gibt. Mit Spielen wie Rainbow Six Extraction oder der Konsolenversion von Anno 1800 werden aber auch andere Genres bedient. Zudem sind einige kleinere oder schon ältere Titel wie Trials Rising, Valiant Hearts oder Child of Light mit dabei.

Hier haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht, wobei wir uns in den meisten Fällen auf die Hauptspiele konzentriert haben. Im Sale findet ihr aber auch viele Deluxe und Gold Editions sowie einzelne DLCs.

Vor dem Kauf solltet ihr bedenken, dass ein paar der Spiele auch im Xbox Game Pass enthalten sind, beispielsweise Assassin’s Creed Odyssey und Immortals Fenyx Rising. Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate bekommt ihr derzeit für nur 1€. Falls ihr es also schafft, die betreffenden Spiele innerhalb eines Monats durchzuspielen, könnte das der bessere Deal für euch sein:

