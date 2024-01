Xbox-Spiele ab 2,99€: Das sind die Top 10 aus über 900 neuen Angeboten

Der Xbox Store hat mal wieder eine Menge Angebote gestartet. Die günstigsten Schnäppchen gibt's schon für 2,99€.

Die großen Neujahrs-Sales sind zwar inzwischen vorbei, trotzdem hat der Xbox Store schon wieder eine Menge neuer Angebote gestartet. Aktuell gibt es mehr als 900 Deals für Xbox Series und Xbox One, darunter neben AAA-Hits und Indie-Geheimtipps auch eine Menge Erweiterungen und Season Passes für große Titel wie Assassin’s Creed Valhalla. Die komplette Übersicht findet ihr hier:

Spiele ab 2,99€: 10 Highlights aus dem Xbox Store Sale

Aus der langen Liste der Sonderangebote haben wir euch hier einige Highlights herausgesucht. Mit EA Sports FC 24 und Street Fighter 6 sind zwei der großen AAA-Bestseller aus 2023 dabei. Doch auch diejenigen unter euch, die nach möglichst günstigem Spielenachschub suchen und deren Budget nur ein paar Euro beträgt, kommen diesmal auf ihre Kosten.

Besonders hervorheben möchten wir die beiden kreativen Indie-Hits Cult of the Lamb und Spiritfarer. Cult of the Lamb ist eine Mischung aus einem Dungeon Crawler, in dem ihr haufenweise Monster schnetzelt, und einer Lebenssimulation wie Stardew Valley. Ihr spielt dabei ein Lamm, das einen düsteren, blutrünstigen Kult anführt.

Spiritfarer ist im Vergleich dazu das deutlich friedlichere Spiel. Hier schlüpft ihr in die Rolle eines Mädchens, dessen Aufgabe es ist, auf ihrem Schiff die Seelen der Toten ins Jenseits zu befördern. Was finster klingt, ist tatsächlich eher herzerwärmend, da ihr während der Fahrt für das Wohlergehen der Toten sorgt, sie besser kennenlernt und dabei helft, ihre letzten Wünsche zu erfüllen.

Hier unsere zehn Kauftipps:

Viele der aktuellen Angebote enden bereits am 23. Januar vormittags, andere Spiele wie EA Sports FC 24 und Street Fighter 6 gibt es hingegen noch eine Woche länger günstig.

Ein paar der Spiele wie Death’s Door und Spiritfarer sind übrigens auch im Xbox Game Pass enthalten, den ihr für 10,99€ im Monat abonnieren könnt. Ob das der bessere Deal ist oder ob es sich bei so niedrigen Preisen nicht doch lohnt, die Spiele zu kaufen und dauerhaft zu besitzen, muss jeder selbst entscheiden.

