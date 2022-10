Xbox-Spiele unter 5€: Sichert euch jetzt 10 Schnäppchen im Xbox Store

Im Xbox Store bekommt ihr gerade wieder eine ganze Menge Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger, insgesamt gibt es fast 400 Sonderangebote. Neben großen AAA-Titeln wie Call of Duty: Black Ops Cold War und Indie-Hits wie Hades finden sich darunter auch einige besonders günstige Schnäppchen, die ihr schon für weniger als 5€ bekommen könnt. Zehn der interessantesten Spiele in dieser Preisklasse haben wir euch hier herausgesucht:

Vor allem Shadow Tactics, das Echtzeittaktik mit Stealth Action vermischt, ist zu diesem Preis sehr zu empfehlen, aber auch dem kreativen Rhythmus-Dungeon-Crawler Crypt of the NecroDancer sollte man mal eine Chance geben. Celeste ist zudem ein echter Hit für all jene, die auf fordernde Plattformer stehen.

Die genannten Deals sind laut Shopseite nur noch drei Tage lang gültig. Das gilt auch für die meisten anderen der fast 400 Sonderangebote. Die Übersicht über alle reduzierten Spiele im Xbox Store findet ihr hier:

Xbox Game Pass Ultimate: 1. Monat für 1€

Einige der aktuellen Angebote im Xbox Store, zum Beispiel das oben erwähnte Firewatch, sind auch im Xbox Game Pass enthalten. Da es den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate, der zusätzlich auch noch EA Play und Xbox Live Gold enthält, derzeit für nur einen Euro gibt, seid ihr mit diesem Angebot eventuell besser dran. Zumindest, sofern es euch nicht wichtig ist, das betreffende Spiel dauerhaft zu besitzen.

Denkt aber daran, dass sich das Abo automatisch zum Normalpreis von 12,99€ pro Monat verlängert, sofern ihr nicht vor Ablauf des Testzeitraum kündigt.