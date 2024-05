Xbox-SSD im Angebot: So günstig war 1TB Speicher für Xbox Series X & S noch nie!

Endlich gibt es eine Xbox Series Speichererweiterungskarte mal fast so günstig wie eine PS5-SSD im Angebot.

Update: Leider ist passiert, was wir schon befürchtet hatten: Das Amazon-Angebot war kurz nach Veröffentlichung dieses Artikels bereits wieder ausverkauft. Die Speichererweiterung ist dort aktuell nur noch deutlich teurer über einen Marktplatz-Händler verfügbar.

Am günstigsten findet ihr die WD Black C50 Xbox-SSD jetzt bei Galaxus. Hier ist sie mit 123,90€ immer noch relativ günstig, wenn auch nicht so günstig wie zuvor im Amazon-Deal. Da es gut möglich ist, dass Amazon nochmal für Nachschub sorgt, kann es sich zudem lohnen, die Speichererweiterung dort weiter im Auge zu behalten:

Originalmeldung:

Bei Amazon gibt es jetzt die Xbox-Speichererweiterungskarte WD Black C50 günstig im Sonderangebot, für die Version mit 1TB Speicherplatz bezahlt ihr jetzt nur noch 109,90€! Laut Vergleichsplattformen gab es weder diese Xbox-SSD noch ihren einzigen Konkurrenten, die Seagate Speichererweiterung mit 1TB, je zuvor so günstig! Hier geht’s direkt zum Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Angebots, der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern. Bei einem so ungewöhnlich günstigen Deal solltet ihr zudem damit rechnen, dass die SSD schon bald ausverkauft sein könnte.

WD Black C50: Was bietet die offizielle Speichererweiterung für Xbox Series?

Die WD Black C50 Speichererweiterungskarte lässt sich problemlos an der Xbox Series X einstecken und sofort verwenden.

Die WD Black C50 ist eine speziell für Xbox Series X und S entwickelte SSD-Speichererweiterungskarte, die ihr nur in den dafür vorgesehenen Slot eurer Konsole einzustecken braucht, um dieser sofort mehr Speicher zu verschaffen. Eine komplizierte Installation oder ein Einbau in die Konsole sind anders als bei PS5-SSDs nicht nötig.

Die Geschwindigkeit der WD Black C50 befindet sich ungefähr auf dem Niveau der intern in der Xbox Series X und S verbauten SSDs. Wie mit diesen sind also die Ladezeiten in Spielen sehr kurz, Unterschiede sind kaum wahrnehmbar. Das gilt übrigens genauso auch für die Seagate Speichererweiterungskarte für Xbox, die aber derzeit deutlich teurer ist. Am günstigsten bekommt ihr sie gerade für 143€ inklusive Versand bei MediaMarkt.

So günstig wie aktuell gab es noch keine der beiden offiziellen Xbox Series Speichererweiterungskarten.

Da sie Seagate Speichererweiterung und die WD Black C50, die beide offiziell von Microsoft lizenziert wurden, bislang die einzigen SSDs für Xbox Series sind und es dementsprechend keinen starken Konkurrenzkampf gibt, sind die Preise bisher leider nie auf das Niveau günstiger PS5-SSDs gefallen. Mit dem aktuellen Amazon-Angebot kommt die WD Black C50 diesem Preisniveau erstmals zumindest sehr nahe.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere Schnäppchen und auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: