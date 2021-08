Microsoft hat mit dem Xbox Stereo Headset neue Gaming-Kopfhörer für die Xbox Series X|S und die Xbox One vorgestellt. Natürlich kann dass Headset zudem am PC genutzt werden. Das Stereo Headset erscheint am 21. September 2021 und der Preis liegt bei 59,99 Euro. Es ist somit eine günstigere kabelgebundene Alternative im Vergleich zum Xbox Wireless Headset, das es für 99,99 Euro gibt.

Xbox Stereo Headset im Microsoft Store vorbestellen

Weitere Händler sollen das Headset ebenfalls anbieten. Sobald diese es zum Vorbestellen verfügbar machen, ergänzen wir die entsprechenden Links in diesem Artikel.

Xbox Stereo Headset - Das erwartet euch

Microsoft verspricht mit dem kabelgebundenen Xbox Stereo Headset eine hervorragende Performance, eine hochwerte Verarbeitung und eine glasklare Mikrofon-Qualität. Dabei vereint das Xbox Stereo Headset viele Design-Elemente des Xbox Wireless Headsets.



Euch erwartet ein leichtes Headset, weiche Ohrmuscheln aus Polyurethan-Leder und verstellbare Kopfbügel mit dicker Polsterung. Hierbei soll selbst bei längeren Gaming-Sessions ein komfortabler Sitz garantiert sein.



Verbunden wird das Xbox Stereo Headset über einen 3,5 mm Klinken-Stecker, den ihr an euren Xbox-Controller anschließen könnt. Microsoft verspricht weiter, dass mittlere und hohe Frequenzen klar dargestellt werden und durch starke Bässe abgerundet werden. Des Weiteren unterstützt das Xbox Stereo Headset High Fidelity Raumklang-Technologien wie Windows Sonic, Dolby Atmos und DTS Headphone: X.