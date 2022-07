Xbox Store Sale: Die 10 besten Spiele unter 10€ für Xbox Series & One

Im Xbox Store gibt es gerade mehr als 200 Sonderangebote für Xbox Series und Xbox One. Wir haben auch 10 besonders günstige Schnäppchen herausgesucht, die ihr schon für weniger als 10€ bekommen könnt:

Devil May Cry 5 + Vergil für 9,89€

Im Hack&Slash-Actionspiel Devil May Cry 5 schnetzelt ihr euch mit stilvoller Inszenierung und vielen coolen Sprüchen sowie natürlich mit zahlreichen Spezialattacken und Kombos durch Horden von Dämonen. Die angebotene Version bietet mit Vergil einen vierten spielbaren Charakter.

EA Family Bundle für 3,99€

Mit dem EA Family Bundle bekommt ihr gleich drei Spiele, nämlich den spaßigen Multiplayer-Shooter Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2, den wunderschönen Platformer Unravel und das Rennspiel Need for Speed. Auch wenn Letzteres seine Schwächen hat, ist das für den lächerlich niedrigen Preis von 3,99€ auf jeden Fall ein guter Deal.

Okami HD für 9,99€

In Okami versuchen wir als Göttin in Gestalt eines weißen Wolfes Japan vor Dämonen zu retten. Dabei punktet das Action-Adventure durch seine einzigartige Grafik im Stil japanischer Holzschnitte und durch sein kreatives Gameplay, das die Manipulation der Umgebung mithilfe eines göttlichen Pinsels erlaubt.

Guacamelee! 2 für 5,99€

Im Metroidvania-Prügelspiel Guacamelee! 2 kämpfen wir uns erneut durch bunte 2D-Levels voller Humor und schräger Einfälle, von Hühner-Geheimbünden bis zur heiligen Guacamole. Die zahlreichen Spezialattacken und Kombos sorgen dabei für spielerischen Tiefgang und einen recht anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad.

Overcooked! + Overcooked 2 für 8,74

In den Spielen der Overcooked!-Reihe müsst ihr gemeinsam im Koop den stressigen Alltag in Restaurants bewältigen. Nur wenn ihr gut zusammenarbeitet und die Aufgaben sinnvoll verteilt, habt ihr eine Chance, eure ungeduldige Kundschaft zufrieden zu stellen und die Highscores zu knacken.

Kingdom Come: Deliverance für 7,49€

Das Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance lässt uns eine vergleichsweise realitätsnahe Mittelalter-Spielwelt ohne Fantasy-Elemente erleben. Vom einfachen Sohn eines Schmieds zum Helden aufzusteigen, ist ein beschwerlicher Weg, aber dafür auch umso befriedigender.

Little Nightmares für 4,99€

Das Horrorspiel Little Nightmares hat seine Wirkung nicht zuletzt seinem hervorragenden Art Design zu verdanken, das Niedlichkeit und Grusel gekonnt miteinander verknüpft. Als junges Mädchen versuchen wir von einem Schiff voller grotesker Riesen zu entkommen, die uns fressen wollen.

Dragon Age: Inquisition GOTY Edition für 5,99€

Mit Dragon Age: Inquisition bekommt ihr ein episches Rollenspiel, das in der Game of the Year Edition mit allen Erweiterungen weit über hundert Stunden Spielzeit in einer riesigen Welt mit abwechslungsreichen Regionen bietet. Obwohl es bereits ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ist es grafisch noch recht ansehnlich.

The Sinking City für 9,99€

Im von den Geschichten H.P. Lovecrafts inspirierten Horror-Adventure The Sinking City reisen wir als Privatdetektiv in die langsam im Meer versinkende Stadt Oakmont, um die Ursache für rätselhaft Visionen zu suchen. Dabei ist die Stadt frei begehbar und auch sonst haben wir viel Freiheit, um unserer Ermittlungsarbeit so nachzugehen, wie wir es für richtig halten.

Homefront: The Revolution für 1,99€

Homefront: The Revolution ist eher umstritten und musste nicht zuletzt aufgrund vieler Bugs zum Release ordentlich Kritik einstecken. Der Open-World-Shooter hat aber auch Qualitäten und befindet sich inzwischen in einem besseren Zustand. Für 1,99€ kann man ihm mal eine Chance geben.