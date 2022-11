Xbox Store Sale: Open-World-Hits und Geheimtipps für Xbox Series & One im Angebot

Im Xbox Store läuft gerade der Harvest Sale, der in Deutschland den etwas ungelenken Namen „Angebot im Erntemonat“ trägt. Mit 88 Deals für Xbox Series und Xbox One ist die Auswahl zwar nicht riesig, aber gerade unter den schon etwas älteren Titeln finden sich trotzdem einige interessante Angebote, von großen Open-World-Spielen bis hin zu kleinen Indie-Geheimtipps. Es lohnt sich also, noch vorbeizuschauen, bevor der Sale am Dienstagvormittag endet.

Hier ein paar Beispiele aus den Deals:

Weitere günstige Spiele im Xbox Store

Neben dem Harvest Sale gibt es im Xbox Store übrigens noch eine Menge weiterer Spiele für Xbox Series und Xbox One. Insgesamt bekommt ihr momentan 277 Sonderangebote. Aktuelle AAA-Hits finden sich auch unter diesen anderen Deals eher weniger, dafür aber interessante Indie-Titel und günstige Klassiker. Zum Beispiel bekommt ihr alle vier Spiele der Deponia-Reihe für nur 3,99€, die Rollenspielklassiker Baldur’s Gate 1 und 2 gibt es in der Enhanced Edition zusammen für 9,99€. Die komplette Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Die meisten der anderen Angebote sind übrigens ebenfalls nur noch bis Dienstagvormittag gültig. Ihr solltet euch also nicht allzu lange Zeit lassen.