"Niemand hat danach gefragt" - Bald müsst ihr auf eurer Xbox eine Taste mehr drücken, um ein Spiel zu starten, und das wollen nicht alle Fans

Bald muss zum Spielstart eine Taste mehr gedrückt werden.

Fast zwei Jahre ist es jetzt her, da hat Microsoft für seine vereinheitlichten Xbox-Dashboards den Home-Bildschirm umgekrempelt. Seitdem hat sich aber kaum etwas geändert. Das wird bald anders sein, denn es sind sogenannte Game Hubs in der Mache und die gefallen nicht allen, denn sie verzögern den Start von Spielen.

Neue Game Hubs rufen gemischte Gefühle hervor

Darum geht's: Microsoft verteilt gerade ein neues Update im sogenannten Xbox Insider-Programm. Über das Programm haben registrierte Spieler*innen Zugriff auf Testversionen von Spielen und Systemsoftware-Updates.

Die neueste Alpha- und Alpha Skip Ahead-Version krempelt dabei den Start von Spielen um. Ihr startet den gewünschten Titel nicht mehr einfach per einzelnem Druck auf die A-Taste, stattdessen öffnet sich ein Game Hub. Darin ist unter anderem eure Spielzeit aufgelistet oder auch eure Gamerscore-Statistik, wie der Journalist Tom Warren auf BlueSky zeigt:

Und das Feedback der Xbox-Fans ist recht deutlich: Zwar ist die Spielen-Schaltfläche automatisch im Game Hub markiert, viele Spieler*innen fragen sich jedoch, wer sich durch Menüs klicken möchte, statt schnell ein Spiel zu starten.

Allerdings müsst ihr nicht zwangsläufig mit den Game Hubs leben, sie können nämlich optional abgeschaltet werden. Das geht in den Systemeinstellungen unter:

Allgemein > Personalisierung

Oder im Home-Screen unter:

Meine Spiele & Apps > Verwalten > Spiele & Apps

Fans haben auch schon Verbesserungsschläge

Die Idee hinter den Game Hubs wird von den Xbox-Spieler*innen nicht grundsätzlich abgelehnt, viele finden sie nur ein bisschen sperrig implementiert. So wird etwa vorgeschlagen, dass der Game Hub aufgerufen werden könnte, sobald User die A-Taste gedrückt halten.

Ein bisschen also wie am Handy, wenn ihr für zusätzliche Optionen länger auf eine Schaltfläche drücken müsst.

Alternativ bietet sich die Ansicht-Taste auf dem Xbox-Controller an. Darauf liegt derzeit die Verwaltung von Spielen inklusive ihrer Deinstallation und ihren Updates. Die Verwaltung könnte aber auch gut und gerne in einen eigenen Menüpunkt des übersichtlicher strukturierten Game Hubs verfrachtet werden.

Es stehen also noch ein paar Optionen offen und in der Vergangenheit hat Microsoft auch schon bewiesen, dass auf das Feedback der Fans reagiert wird. Beim "neuen" Home-Bildschirm war beispielsweise ein großer Werbeanteil den Spieler*innen ein Dorn im Auge:

Microsoft hat daraufhin gehandelt und die Werbung deutlich reduziert. Es kann sich also noch einiges an den Game Hubs verändern, bis sie final für alle Xbox-Besitzer*innen ausgerollt werden. Wann es so weit ist, ist noch nicht klar. In der Regel dauert es aber einige Monate, bis Alpha-Features zum Standard für alle Konsolen werden.

Was sagt ihr zu den Game Hubs? Stört es euch auch, wenn ihr einen Tastendruck mehr benötigt, um ein Spiel zu starten?