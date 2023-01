Xbox Wireless Controller Deep Pink kaufen: Jetzt endlich in Deutschland verfügbar

Ihr liebt Farbe in eurem Leben und Pink steht weit oben auf eurer Liste der Lieblingsfarben? Dann haben wir jetzt gute Nachrichten für euch - Microsoft hat nun den Xbox Wireless-Controller in Deep Pink für Deutschland veröffentlicht. Der Controller kann dabei ab sofort in mehreren Online-Shops gekauft werden. Lieferbar ist er demnach laut MediaMarkt ab dem 7. Februar 2023.

Hier könnt ihr den Xbox Wireless-Controller in Deep Pink bestellen:

Das ist der Deep Pink für die Xbox

Wie der Name schon ausdrückt, besticht dieser Xbox Wireless-Controller durch die Farbe Pink. Die gesamte vordere Oberfläche abgesehen vom Steuerkreuz ist in Pink gehalten. Die Buchstaben der Buttons sind ebenfalls Pink. Die Trigger und die Anschlussmöglichkeiten sind dagegen Schwarz und die Rückseite mit dem Batteriefach ist Weiß.

Der Xbox Wireless-Controller kann mit der Xbox Series X|S, der Xbox One, dem PC und am Tablet, sowie Smartphone genutzt werden. Der Controller zeichnet sich durch seine strukturierten Trigger und Bumper aus und bietet eine strukturierte Grifffläche. Inhalte aus den Spielen könnt ihr über die Share-Taste schnell mit anderen teilen.