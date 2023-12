Xbox Wrap Up 2023: So ruft ihr euren Jahresrückblick mit euren ganz persönlichen Statistiken ab

Auch 2023 liefert Microsoft euch Statistiken zu eurer Spielzeit auf Xbox.

Nicht nur Musik-Streaming-Dienste wie Spotify oder Apple Music listen euch am Ende des Jahres fein säuberlich eure Jahresstatistiken auf. Auch im Gaming gehören Jahresrückblicke mittlerweile dazu. Wollt ihr also wissen, wie viel Zeit ihr 2023 auf der Xbox One, Xbox Series X/S und PC mit Spielen verbracht habt, könnt ihr das jetzt nachschauen.

Wie lange ist der Xbox-Jahresrückblick verfügbar? Microsoft hat keine Angaben gemacht, wie lange ihr auf die Statistiken zugreifen könnt. Wollt ihr sie also einsehen, lasst euch am besten nicht allzu lange Zeit.

Gibt es eine Belohnung abzustauben? Nein, bei Xbox gibt es kein Gratis-Goodie, wenn ihr euch eure Statistiken anschaut.

So ruft ihr eure Xbox-Statistiken 2023 ab

Geht auf die offizielle Jahresrückblick-Webseite von Xbox: www.xbox.com/de-DE/year-in-review Meldet euch mit eurem Microsoft-Account an, über den ihr auf Xbox und PC spielt Et voilà, schon bekommt ihr eure Statistiken angezeigt. Viel mehr müsst ihr nicht tun.

Was lässt sich im Jahresrückblick alles einsehen?

Neben den offensichtlichen Informationen wie die Gesamtspielzeit im Jahr 2023 und die Anzahl gespielter Games gibt es noch einige weitere Daten, die euer Spielejahr sowie eure ganze Xbox-Laufbahn zusammenfassen.

Gesamtzeit 2023

Gamerscore 2023

Lebenslanger Gamerscore

Belohnungspunkte 2023

Aktuelle Belohnungen

Spiele 2023 insgesamt

Erfolge 2023 gesamt

Top-Spielemonat

gespielte Top-Genre 2023

2023 gespielte Spiele

Vergleichswerte zu anderen Spieler*innen

nähere Details zu den drei gespielten Top-Titeln 2023 (u.a. Erfolge, seltenster Erfolg)

Microsoft teilt auch Xbox-Community-Statistiken für 2023

Neben eurem persönliches Jahresrückblick 2023 hat Microsoft auch die Statistiken der Xbox-Community geteilt. So wurden etwa 35.855 Spiele insgesamt gespielt, 4,5 Milliarden Erfolge gesammelt und über 10 Millionen Charaktere erstellt. Zu den Top-Neuerscheinungen 2023 zählen Call of Duty: Modern Warfare 3, Starfield, EA Sports FC24, Lies of P und Forza Motorsport.

Wie sieht euer Jahresrückblick auf der Xbox aus? Hat euch die Statistik irgendwie überrascht?