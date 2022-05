Wer sagt, dass nur Mittelklasse- oder Flaggschiff-Smartphones eine ordentliche Leistung erbringen, hat sich noch nie richtig mit Handys auseinandergesetzt. Viele Leute vergessen oft die Einsteigerklasse, welche ebenfalls mit starken Geräten lockt und für die ihr nicht Unsummen an Geld hinblättern müsst. Falls ihr euch für diese Gruppe von Smartphones interessiert, haben wir ein tolles Angebot von MediaMarkt für euch.

Nur heute bekommt ihr das Xiaomi Redmi Note 9 Pro für 159 Euro (UVP: 189 Euro) und spart damit 15 Prozent. Laut Angaben auf Vergleichsplattformen kommt dieses Angebot nahe an den bisherigen Tiefstpreis heran. Das Modell in Glacier White gab es sogar bisher noch nie so günstig, hier liegt also ein neuer Bestpreis vor. Da es sich um einen Tagesdeal handelt, habt ihr nur bis morgen, den 13. Mai, um 08:59 Uhr Zeit, es euch so billig zu sichern.

Akkumonster mit starkem Prozessor

Ein absolutes Highlight am Note 9 Pro ist der Akku mit einer Leistung von satten 5.020 mAh. Damit hält er locker rund 15 Stunden lang durch, bevor er Regeneration braucht. Wenn ihr euch dann ebenfalls etwas erholen möchtet, ist das der ideale Zeitpunkt: Dank der 30 Watt starken Schnellladefunktion habt ihr bereits nach 89 Minuten wieder volle Energie - die perfekte Zeitspanne für euer Mittagsschläfchen.

Der Akku hat aber nicht als einziger viel Power, auch der eingebaute Qualcomm Snapdragon 720G-Prozessor ist ein wahres Arbeitstier. An seiner Seite stehen 6 GB Arbeitsspeicher, mit denen er eine Top-Performance zeigt und flotte Abläufe ermöglicht. Aussetzer sind für das Note 9 Pro ebenso ein Fremdwort wie Speicherplatzprobleme: Mit 128 GB internem Speicher könnt ihr eine riesige Menge an Daten und Bildern entspannt im Handylager deponieren - falls das nicht ausreichen sollte, könnt ihr es auf bis zu 512 GB erweitern.

Achtet stets darauf, dass ihr das Smartphone fest in euren Händen haltet. Sonst kann es bei einer Bildschirmdiagonale von 6,67 Zoll (16,94 cm) schon mal leicht passieren, dass es euch aus euren Pranken glitscht. Abgesehen von dieser beachtlichen Größe bietet euch das IPS-Display eine FHD+-Auflösung und hervorragende Farben, sodass ihr all eure Inhalte mit Vergnügen genießen werdet.

Zu wenig Kamera kennt das Note 9 Pro nicht, im Gegenteil, es besitzt eine Quad-Kamera, welche logischerweise aus vier Teilen besteht: Haupt- (64 MP), Ultraweitwinkel- (8 MP), Makro- (5 MP) und Tiefenkamera (2 MP). Mit all dem in Kombination könnt ihr brillante Aufnahmen in einer tollen Qualität machen, von der ihr gar nicht genug bekommen könnt. Eine Sache noch: Das Smartphone verfügt über einen 3,5-Millimeter-Anschluss, welchen man bei den aktuellen Premiumklassen oft vergebens sucht.