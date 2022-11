Xiaomi Sale bei MediaMarkt: Holt euch das Xiaomi Redmi Note 11 jetzt zum Toppreis

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn laufen gerade große Xiaomi Sales, in denen ihr so ziemlich alles günstiger bekommt, was der chinesische Hersteller zu bieten hat, von Handys über 4K-TVs, Smartwatches und Kopfhörer bis hin zu E-Scootern und Staubsaugern. In diesem Artikel haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht. Wer lieber gleich weiter zur Gesamtübersicht will, findet die Aktionen hier:

Die Sales laufen noch bis zum 8. November, einzelne Angebote können aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

Highlight: Xiaomi Redmi Note 11 zum Toppreis

Eines der Highlights des Sales ist das Smartphone Xiaomi Redmi Note 11, das ihr für 160,47€ (UVP: 229,90€) bekommen könnt. Laut Vergleichsplattformen gibt es das selbst zum Normalpreis schon ziemlich preiswerte Handy gerade nirgendwo sonst so günstig.

Das Xiaomi Redmi Note 11 verfügt über ein hochwertiges, 6,43 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln. Es läuft mit dem Octa-Core-Prozessor Snapdragon 680 mit Taktfrequenzen von bis zu 2,4 GHz und bietet in der angebotenen Version 128 GB Speicher und 4 GB RAM. Die Frontkamera erreicht 13 und die Rückkamera 50 Megapixel. Insgesamt ist das Xiaomi Redmi Note 11 also sicher kein High-End-Smartphone, aber doch solide Mittelklasse, was schon mehr ist, als man zu diesem Preis erwarten kann.

Weitere Angebote im Xiaomi Sale

Wie gesagt, haben die Xiaomi Sales noch eine ganze Menge mehr zu bieten. Wenn ihr beim Handykauf etwas mehr Geld in die Hand nehmen möchtet, ist zum Beispiel das neue Flaggschiff Xiaomi 12 interessant. Unter den Fernsehern ist der Xiaomi 4K-TV Q1E mit 55 Zoll ein guter Deal, der noch 499€ kostet und laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst so günstig zu haben ist. Auch unter den Kopfhörern und den Smartwatches gibt es gute Angebote. Hier ein paar Beispiel-Deals: