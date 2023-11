Xiaomi Week: Das sind die besten Schnäppchen vom Handy bis zum E-Scooter

In der Saturn Xiaomi Week gibt's noch bis zum 8. November eine große Auswahl an günstigen Schnäppchen.

Bei Saturn läuft gerade die Xiaomi Week, in der ihr eine breite Auswahl an Geräten des beliebten Herstellers zu günstigen Preisen bekommt. Von den Handys, die nach wie vor das Rückgrat für Xiaomis Erfolg bilden, über Tablets, Smartwatches und 4K-Fernseher bis hin zu Staubsaugern und E-Scootern ist alles dabei. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Schnäppchen:

Der Sale läuft noch bis zum 8. November, einzelne Angebote könnten aber schon früher ausverkauft sein. Hier haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht:

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Für seinen günstigen Preis hat das Xiaomi Redmi Note 12 Pro eine Menge zu bieten.

Wenn ihr ein preiswertes und dennoch leistungsstarkes Handy sucht, interessiert ihr euch vielleicht für das Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Dieses könnt ihr euch in der Version mit 128 GB jetzt schon für 249€ statt 399€ (UVP) sichern. Hier bekommt ihr ein hochwertiges OLED-Display mit 120Hz, das euch einen fantastischen Kontrast liefert und durch Dolby Vision leuchtende Farben bietet.

Auch der Octa-Core-Prozessor Mediatek Dimensity 1080 liefert mit seinen bis zu 2,6 GHz eine gute Leistung für den Preis und sorgt in Verbindung mit 6 GB Arbeitsspeicher für eine gute App-Performance. Durch die 67-Watt-Schnellladefunktion könnt ihr zudem schon in 15 Minuten genügend Energie tanken, um einen ganze Tag lang zu telefonieren. Falls euch das alles trotzdem nicht genug ist, könnt ihr stattdessen zum ebenfalls reduzierten Xiaomi 13T greifen.

Xiaomi Redmi Pad SE

Das Xiaomi Redmi Pad SE ist erst seit wenigen Monaten auf dem Markt und jetzt schon deutlich günstiger.

Auch günstige Tablets sind unter den Angeboten, zum Beispiel das Xiaomi Redmi Pad SE, das ihr euch schon für 169€ sichern könnt. Das erst im August 2023 erschienene Modell bietet ein 11 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten. Damit ihr nicht nur ein gutes Bild, sondern auch ohne Kopfhörer noch ordentlichen Sound bekommt, sind gleich vier Lautsprecher integriert.

Auch das Xiaomi Redmi Pad SE läuft mit einem für den günstigen Preis recht flotten Octa-Core-Prozessor, nämlich mit einem Qualcomm Adreno 610 mit Taktfrequenzen von bis zu 2,4 GHz. In der von Saturn angebotenen Version bekommt ihr 128 GB Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher. Als Betriebssystem dient Android 13.

Xiaomi E-Scooter 4

Selbst einen Elektroroller könnt ihr in der Saturn Xiaomi Week günstig bekommen.

Auch E-Scooter gehören mittlerweile zum Sortiment von Xiaomi. Alle, die ein günstiges und äußerst kompaktes Fortbewegungsmittel für kurze Distanzen suchen, bekommen mit dem in Sekundenschnelle ausklappbaren Xiaomi E-Scooter 4 bis zu 35 km Reichweite bei der üblichen maximalen Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h. Für eure Sicherheit sorgt das duale Bremssystem mit Scheibenbremse am Hinterrad und E-ABS-System am Vorderrad.

Weitere Angebote der Saturn Xiaomi Week (Auswahl):

Ihr wollt noch mehr günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: