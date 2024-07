XL Heißluftfriteuse mit Spitzenwertung fast zum Tiefstpreis am Prime Day bei Amazon

Schnell, einfach und gesünder frittieren. Ohne lästiges und schmierige Finger.

Ich liebe frittiertes, wer nicht? Doch zu Hause ist das immer so ein riesiger Aufwand und obendrein ist's oft auch ne echte Sauerei. Darum habe ich mir vor einiger Zeit eine Heißluftfritteuse gegönnt, die ich seither nicht missen möchte. Frittieren geht mit ihr kinderleicht und superschnell, und hinterher landet alles einfach in der Spülmaschine und fertig. Ich liebe es!



Bei Amazons Prime Day bekommt ihr gerade eine XL-Fritteuse von Philips für nicht einmal hundert Euro geradezu hinterher geschmissen! Wenn ihr so ein vielseitiges und praktisches Küchen-Hilfsmittel noch nicht euer Eigen nennt, solltet ihr jetzt unbedingt noch zuschlagen.

Mit XL-Kapazität schnell und einfach Partygäste oder Familie versorgen

Schnell mal Chicken-Wings für eure Partygäste machen? Mit dem XL-Korb vom Philips Airfryer kein Problem.

Mit seinem großen Fassungsvermögen von 6,2l könnt ihr in einem Rutsch bis zu fünf Portionen auf einen Schlag fertig machen. So muss niemand auf seine Snacks oder Mahlzeiten warten. Über das einfach zu bedienende Touch-Screen-Display könnt ihr bequem aus sieben automatischen Kochprogrammen wählen, oder selbst die Zeit und Temperatur je nach Bedarf einstellen. Mit seiner Rapid Air Technologie sorgt der Philips Airfryer für optimale Luftzirkulation im Korb. So wird alles gleichmäßig gar und ihr braucht keine verbrannten Stellen zu befürchten.

Einfach zu bedienen und zu reinigen

Der Korb ist spülmaschinenfest, was eine enorme Erleichterung bei der anschließenden Reinigung ist.

Für die Luftfriteuse gibt es auch eine spannende Begleit-App, in der ihr über 500 Rezepte zum Kochen, Braten und sogar Backen finden könnt. Diese zeigen euch Schritt für Schritt, was ihr alles mit eurer neuen Heißluftfritteuse anstellen könnt. Ist das leckere Essen dann fertig, könnt ihr den Korb ganz einfach in die Spülmaschine packen - fertig. Kein Schrubben, kein Einweichen und kein Frittierfett, das entsorgt werden muss. Herrlich.

Jetzt zum Prime Day bekommt ihr die Philips Essential Airfryer XL HD9270/90 Heißluftfritteuse für nur 99,99 € und damit laut Geizhals zum historischen Tiefpreis.

2000 Watt

Rapid Air Technologie

Fassungsvermögen: 6,2 l

Bedienung: Touchscreen mit 7 Voreinstellungen

Warmhaltefunktion: Ja

Spülmaschinengeeignet: ‎Ja

Produktabmessungen: ‎40,3 x 31,5 x 30,7 cm; 6 Kilogramm