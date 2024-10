YouTuber will alle Videospiele zocken, die jemals erschienen sind - ist jetzt im Jahr 1982 und das dürfte wohl noch 'eine Weile' dauern

Nur kein Druck: Jeff Wires von Chronologically Gaming hat sich ein bisschen was vorgenommen.

Chronologically Gaming ist ein YouTube-Account mit ziemlich ungewöhnlichem Ansatz. "Chronologisches Zocken" ist hier nämlich nicht einfach nur ein netter Name, sondern Programm. Erklärtes Ziel von Account-Eigentümer Jeff Wires ist nicht etwa, einfach jedes Spiel eines Systems oder eines Genres zu spielen, sondern wirklich jedes existierende Videospiel.

Das heißt, ein paar Einschränkungen gibt es dann doch, aber allein der Fakt, dass Wires nach etwa zwei Jahren erst im Releasejahr 1982 angelangt ist, spricht Bände.

Jedes Videospiel zocken: Da hat sich jemand was vorgenommen

Alle Videospiele der Geschichte zocken – ist das möglich? Wahrscheinlich eher nicht, aber allein, sich dieser Mission zu stellen, ist schon eine ziemlich coole Idee. Die spannende Frage ist, ob es für Jeff Wires ab jetzt heißt: Wenn er nicht gestorben ist, spielt er sich noch heute durch die Geschichte, oder ob er doch irgendwann aufgibt.

Die Kanalbeschreibung verrät: "Ich versuche etwas, das noch niemand zuvor gemacht hat. Ich spiele jedes Videospiel in der Release-Reihenfolge."

Wires bestreitet seine Challenge jedoch nicht allein. Er streamt an jedem Werktag und lädt Gäste dazu ein. Wer allerdings wirklich mal live ab Start dabei sein will, muss früh raus (oder lange aufbleiben), denn los geht's immer um 4 Uhr morgens deutscher Zeit. Ihr könnt euch die Videos natürlich aber auch im Nachhinein auf dem Kanal anschauen.

Begonnen hat Wires mit dem Releasejahr 1971, hier könnt ihr euch seinen Trailer zum aktuell angesagten Jahr 1982 anschauen:

Diese Spiele sind bei der Challenge ausgenommen

Welche Arten von Spielen Wires bei der Challenge ausschließt, verrät die Kanalbeschreibung ebenfalls. Darunter sind beispielsweise Casino-/Glücksspieltitel, Mahjong und Shougi-Umsetzungen, Spiele speziell für kleine Kinder oder solche mit "Adult Only"-Rating, Inoffizielles und Demos.

Was mit dem Punkt "Jedes Computer Videospiel" gemeint ist, wird allerdings nicht ganz klar; also ob damit ab einem bestimmten Punkt keine reinen PC-Spiele mehr dazugehören oder er sich nur nicht verpflichten will, jedes einzelne davon zu zocken. Auch möglich wäre, dass er mit der sehr spezifischen Bezeichnung ganz bestimmte Systeme meint.

GamePro hat bei Jeff Wires nachgefragt, wie er den Punkt auf der Liste genau definiert.

So oder so: Allein schon die Challenge, alle Konsolenspiele zu spielen, die je erschienen sind, wäre eine kaum stemmbare Mammutaufgabe. Und bei den 70er-Jahren standen auch ausdrücklich "alle Computerspiele" auf dem Programm. In einem auf YouTube verlinkten Spreadsheet könnt ihr übrigens sogar einsehen, welche Titel Wires bereits gezockt hat. Die Spiele zockt er übrigens nicht auf den originalen Systemen, sondern emuliert sie – verständlicherweise.

Was haltet ihr von der Challenge und werdet ihr mal auf dem Kanal vorbeischauen? Welches Jahr findet ihr am spannendsten und denkt ihr, Jeff Wires kommt so weit?