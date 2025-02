Zelda Echoes of Wisdom im Angebot: Das beste exklusive Switch-Spiel aus 2024 gibt's nur heute 25€ günstiger!

Mit Zelda: Echoes of Wisdom gibt's gerade einen der größten Switch-Hits 2024 zum Top-Preis im Angebot, allerdings endet der Deal spätestens um Mitternacht.

Gerade könnt ihr eines der besten Switch-Spiele des letzten Jahres zum Top-Preis abstauben. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom gibt es jetzt für nur 34,99€ (UVP: 59,99€) bei Amazon im Angebot! Selbst bei einem älteren First-Party-Spiel für Nintendo Switch wäre das noch ein toller Preis, bei einem noch so jungen Top-Hit ist der Deal ein echtes Schnäppchen. Laut Vergleichsplattformen gab es Zelda: Echoes of Wisdom noch nie zuvor so günstig:

Amazon macht zwar keine Angaben zur Dauer des Angebots, ist aber vermutlich nur mit Otto mitgezogen, wo es Zelda: Echoes of Wisdom heute genauso günstig im Tagesangebot gibt. Da der Deal dort spätestens um Mitternacht endet, falls er nicht schon vorher ausverkauft ist, dürfte dann auch bei Amazon der Preis wieder steigen.

Wie gut ist Zelda: Echoes of Wisdom?

Sieht man mal vom Remake des hervorragenden Paper Mario: Die Legende vom Äonentor ab, das ursprünglich vom GameCube stammt, ist The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom das beste First-Party-Spiel für Nintendo Switch aus 2024. Im Test waren wir von den innovativen Ideen des Action-Adventures begeistert und haben stolze 88 Punkte vergeben:

Mit den großen Open-World-Spielen Zelda: Breath of the Wild und Zelda: Tears of the Kingdom hat Echoes of Wisdom nicht viel gemein. Hier seht ihr das Geschehen aus der Perspektive von schräg oben, Spielwelt und Figuren sind in dem schon aus dem Switch-Remake von Zelda: Link’s Awakening bekannten niedlich Spielfigürchen-Look gehalten. Außerdem spielt ihr hier ausnahmsweise nicht Link, sondern die Prinzessin Zelda höchstpersönlich.

Zelda: Echoes of Widsom bedient sich eines niedlichen Looks von schräg oben, ist aber trotzdem ein vollwertiges Zelda-Abenteuer.

Zu etwas ganz Besonderem wird Echoes of Wisdom dabei durch diesen Gameplay-Kniff: Zelda verfügt über einen Zauberstab namens Trirod, durch den sie Kopien von Gegenständen und sogar Monstern erschaffen kann, denen sie zuvor im Spiel begegnet ist. Das erlaubt die verschiedensten kreativen Problemlösungen. Einen Feind könnt ihr beispielsweise erledigen, indem ihr einen Felsblock kopiert und ihm an den Kopf werft oder indem ihr ein Monster auf ihn hetzt.

Daneben bietet natürlich auch The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom noch die typische Mischung aus Erkundung, Action und Rätseln in Dungeons, für welche die berühmte Reihe schon seit Jahrzehnten steht. Ihr bekommt hier also ein vollwertiges Zelda-Abenteuer, das euch ungefähr 30 Stunden lang fesseln dürfte. Den aktuellen Schnäppchenpreis von 34,99€ ist der Switch-Hit auf jeden Fall wert: