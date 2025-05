Zelda-Spiel im Angebot: Switch-Meisterwerk jetzt zum Schnäppchenpreis bei Amazon abstauben!

Jetzt könnt ihr euch eines der besten exklusiven Switch-Spiele aus 2024 zum Top-Preis im Sonderangebot sichern!

Bei Amazon gibt es gerade einen der größten Switch-Hits des letzten Jahres günstig im Sonderangebot. Auf das Action-Adventure, das in unserem GamePro-Test 88 Punkte abgestaubt hat, bekommt ihr jetzt mehr als 20€ Rabatt im Vergleich zum UVP, was für ein noch so junges der normalerweise sehr preisstabilen First-Party-Spiele eine Menge ist. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht übrigens keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Zelda-Hit für Switch: Klassisches Action-Adventure mit brandneuer Spielidee!

5:55 Zelda: Echoes of Wisdom zeigt seine wunderschöne Spielwelt und Zeldas Fähigkeiten

Autoplay

Es geht hier um The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, das im letzten Jahr frischen Wind in die berühmte Reihe gebracht hat. Nicht nur spielen wir diesmal die namensgebende Prinzessin höchst persönlich, denn nachdem Link von einer seltsamen Anomalie verschluckt wird, muss Zelda eigenhändig ihr Reich retten. Das Action-Adventure hat auch noch eine völlig neue Gameplay-Idee zu bieten.

Zelda bekommt nämlich Hilfe von der Fee Tri und dem Tri-Stab. Durch diesen kann sie sowohl Objekte als auch Monster duplizieren, denen sie zuvor auf ihrem Abenteuer begegnet ist. Dadurch lassen sich Situationen auf verschiedene kreative Arten lösen. Einen steilen Abhang könnt ihr beispielsweise erklimmen, indem ihr Wasser-Würfel aufeinanderstapelt und in diesem nach oben schwimmt, und Gegner könnt ihr Felsen an den Kopf werfen oder ihnen Monster auf den Hals hetzen.

Zelda muss diesmal eigenhändig für Ordnung in ihrem Reich sorgen und nebenbei am besten auch noch Link retten.

Hiervon abgesehen handelt es sich bei Zelda: Echoes of Wisdom um ein traditionelles Zelda-Spiel mit einer Mischung aus Action, Erkundung und Rätseln. Mit den Open-World-Spielen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom hat es wenig Ähnlichkeit, der niedliche Grafikstil und die Perspektive von schräg oben erinnern eher an das Switch-Remake von Link’s Awakening und entfalten auch hier einen nostalgischen Charme.

Uns konnte die Kombination aus traditioneller Zelda-Atmosphäre und neuer Spielmechanik jedenfalls vollkommen überzeugen, weshalb wir im Test 88 Punkte vergeben haben. Auch für alle anderen Zelda-Fans dürfte sich Echoes of Wisdom spätestens jetzt mit 23€ Rabatt im Vergleich zum UVP im Amazon-Angebot lohnen: