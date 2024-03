Zelda-Spiele im Angebot: Schnappt euch diese 3 Top-Hits für Nintendo Switch jetzt günstig!

Durch einen MediaMarkt-Sale sind große Zelda-Spiele für Nintendo Switch reduziert. Zum Teil ist auch Amazon mitgezogen.

Bei MediaMarkt läuft gerade ein großer Gaming-Sale: Ihr bekommt 20 Prozent Extra-Rabatt auf alle Spiele, der im Warenkorb abgezogen wird. Das Angebot lohnt sich natürlich ganz besonders bei den normalerweise sehr preisstabilen First-Party-Hits für Nintendo Switch.

Zu diesen gehören unter anderem die Zelda-Spiele wie beispielsweise der erst im letzten Jahr erschienenen Megahit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Bei diesem sinkt der Preis von 54,99€ (UVP: 69,99€) auf nur noch 43,99€. Günstiger gibt es das Open-World-Spiel laut Vergleichsplattformen nirgendwo:

Während ihr Tears of the Kingdom nur bei MediaMarkt und bei Saturn günstiger bekommt, ist bei dem Vorgänger Zelda: Breath of the Wild sowie beim Remake des Klassiker Zelda: Link’s Awakening inzwischen Amazon mitgezogen. Auch hier wird der Rabatt erst im Warenkorb einberechnet.

Die Aktion bei MediaMarkt und Saturn läuft noch bis zum 8. April um 9 Uhr morgens und gilt nicht nur für Switch-Spiele, sondern auch für PS5, PS4, Xbox und PC. Hier erfahrt ihr mehr:

Für alle, die nicht genau wissen, was sie von den genannten Zelda-Spielen erwarten können, liefern wir hier kurze Zusammenfassungen:

Zelda: Breath of the Wild – Open World mit voller Freiheit

11:11 Zelda: Breath of the Wild - Test-Video zum Hit für die Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Beath of the Wild nimmt die Zelda-typische Gameplay-Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätseln und versetzt sie in eine beeindruckende, riesige Spielwelt, in der es jede Menge zu entdecken gibt und eure Freiheit weniger vom Spiel als von euren Fähigkeiten abhängt. Theoretisch könnt ihr sogar direkt nach dem Startgebiet zum finalen Boss marschieren. Ob ihr in bezwingen könnt, ist eine andere Frage. Hinzu kommen das beste Kampfsystem, das es je bei Zelda gab, und eine erstaunlich komplexe Geschichte, die man sich selbst erschließen muss.

Zelda: Tears of the Kingdom – Jetzt mit selbstgebauten Fluggeräten!

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Zelda: Tears of the Kingdom orientiert sich im Wesentlichen am Vorgänger Breath of the Wild. Ihr bekommt also abermals eine spannende Open World voller Geheimnisse, die euch jede Menge Freiheit lässt, euren eigenen Weg zu gehen. Diese Freiheit ist sogar noch größer geworden, da ihr jetzt eure eigenen Fahr- und Flugzeuge konstruieren könnt. Durch Letztere könnt ihr die neuen schwebenden Inseln erreichen. Dort findet ihr die Spuren einer untergegangenen, hochentwickelten Kultur, von der ihr eine Menge lernen könnt.

7:52 The Legend of Zelda: Link's Awakening - Testvideo zu Nintendos schönstem Remake

Das Switch-Remake von The Legend of Zelda: Link’s Awakening lässt den Game Boy-Klassiker in neuer, zeitgemäßer 3D-Grafik erstrahlen, behält dabei aber den niedlichen Look und die Perspektive von schräg oben bei. Link ist hier auf einer mysteriösen Insel gestrandet, deren Geheimnisse er nun erkunden muss. Die Spielwelt ist deutlich kompakter als in den beiden oben genannten Spielen, aber sehr abwechslungsreich und vollgestopft mit Dungeons, Monstern, Schätzen und schrulligen Charakteren.

Ihr wollt noch mehr günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: