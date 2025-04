Zelda-Spiele für Switch 2 im Angebot: Breath of the Wild & Tears of the Kingdom jetzt günstiger sichern!

Jetzt könnt ihr euch die Switch 2-Neuauflagen von Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom mit Rabatt vorbestellen.

Direkt zum Launch der Nintendo Switch 2 am 5. Juni werden auch neue, verbesserte Versionen der beiden Open-World-Hits The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom erscheinen. Wenn ihr nicht den vollen Preis von stattlichen 79,99€ bezahlen wollt, könnt ihr jetzt bei Coolblue vorbestellen, denn dort bekommt ihr beide Spiele derzeit ein gutes Stück günstiger. Laut Vergleichsplattformen findet ihr nirgendwo sonst einen so guten Preis wie hier:

Der Versand ist in beiden Fällen kostenlos. Vor dem Kauf solltet ihr jedoch beachten: Wenn ihr bereits die Switch-1-Versionen der beiden Zelda-Spiele besitzt, braucht ihr sie euch nicht nochmal zu kaufen, sondern könnt ein zwar noch immer kostenpflichtiges, aber sehr viel günstigeres Next-Gen-Upgrade bekommen!

Zelda-Spiele für Switch 2: Das bieten die Neuauflagen der Open-World-Hits!

Auf Switch 2 bringen die beiden Zelda-Hits Breath of the Wild und Tears of the Kingdom einige Verbesserungen mit.

Die Neuauflagen der beiden großen Zelda-Spiele für Switch 2 bringen zwar keine großen inhaltlichen Änderungen mit, liefern aber immerhin deutliche technische Verbesserungen sowie neue Service-Features. Ihr bekommt höhere Auflösung, detailreichere Texturen und HDR-Unterstützung, wodurch die im Original schon sehr ansehnlichen Spielwelten in neuem Glanz erstrahlen. Außerdem sollen beide Spiele mit einer höheren, stabileren Framerate laufen.

Mit Zelda Notes wird es zudem einen Dienst geben, der euch über die Nintendo Switch Mobile-App bei der Erkundung der Welt unterstützt und euch hilfreiche Infos liefert oder euch beispielsweise Baupläne mit anderen teilen lässt. Wie nützlich das alles in der Praxis sein wird, wird sich allerdings erst noch zeigen müssen.

So oder so sind Breath of the Wild und Tears of the Kingdom natürlich weiterhin hervorragende Open-World-Abenteuer, die sich sowohl durch ihre geheimnisvollen Welten als auch durch ihre enorme spielerische Freiheit auszeichnen. Bei Tears of the Kingdom kommt noch das Basteln an eigenen Waffen und Fahrzeugen dazu. Wer die beiden Zelda-Spiele, die weltweit von Kritikern gefeiert wurde, bisher verpasst hat, sollte sie definitiv auf Switch 2 noch nachholen.