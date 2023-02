Auf der Nintendo Direct vom 8. Februar 2023 wurde unter anderem eine super schöne Collector's Edition des neuesten Zelda Titels für die Nintendo Switch vorgestellt. Bereits im September 2022 hatte Nintendo einen konkreten Titel für das neueste Spiel des Franchises veröffentlicht: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Das Open World-Adventure wird am 12. Mai 2023 endlich spielbar sein!

Fans der gesamten Reihe und vor allem des direkten Vorgängers Breath of the Wild, sollten sich die coole Sammlerausgabe zum neuen Spiel unbedingt in die eigenen vier Wände holen. Hier erfahrt ihr alles rund um den Inhalt der Edition und wie ihr sie euch schnappen könnt!

Wie hoch ist der Preis für die Collector's Edition? Nintendo hat bisher noch keine UVP oder einen Preisrahmen für die CE genannt.

Ab wann kann man die Collector's Edition vorbestellen? Noch gibt es keine Informationen dazu wann die Vorbestellung startet und bei welchen Shops die Sammleredition verfügbar sein wird.

Ein guter Anlaufpunkt ist in der Regel Amazon. Schaut also beim nachfolgenden Link öfter vorbei, um im Zweifel die Collector's Edition rechtzeitig bestellen zu können. Sobald wir etwas erfahren, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.

Das erwartet euch in der Collector's Edition

Der Release der Collector's Edition von Zelda: Tears of the Kingdom wird voraussichtlich der 12. Mai 2023 sein, also parallel zur Veröffentlichung des Spiels.

In der Collector's Edition des neuesten Spiels der Zelda Reihe erwarten euch folgende spannende Inhalte:

Das brandneue Spiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Eine liebevoll verzierte Steelbook-Hülle

Pin-Set bestehend auf 4 verschiedenen Pins

bestehend auf 4 verschiedenen Pins ICONART -Stahlposter

-Stahlposter Das Artbook zum Spiel

zum Spiel Sowie die Collector's Edition-Box

Alle Inhalte der Collector's Edition hat Nintendo im nachfolgenden Video vorgestellt.

Neue Link-amiibo für Tears of the Kingdom

Mit Links neuestem Abenteuer für die Nintendo Switch wird außerdem auch noch eine neue amiibo Figur veröffentlicht. Diese erscheint wie das Spiel am 12. Mai 2023. Ein Preis ist bisher noch nicht bekannt, sollte sich allerdings wie die anderen im Bereich von 15€ bis 20€ bewegen.

Falls euch interessiert, wo ihr euch die Standard Edition von Zelda: Tears of the Kingdom schon jetzt vorbestellen könnt, dann schaut doch gerne mal auf unserer Übersicht vorbei:

