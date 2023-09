Zelda: Tears of the Kingdom - Neue Amiibo-Figuren jetzt günstig vorbestellen

Die neuen Amiibo-Figuren zu Zelda:Tears of the Kingdom könnt ihr jetzt vorbestellen, und zwar sogar zu ziemlich günstigen Preisen.

Am 3. November ist der Release der neuen Amiibo-Figuren zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Jetzt könnt ihr die Prinzessin Zelda persönlich oder den Serienschurken Ganondorf bereits vorbestellen. Bei Otto bekommt ihr sie im Moment sogar ein kleines bisschen günstiger und zahlt für Zelda noch 13,72€ (UVP: 14,99€) und für die etwas aufwendigere Ganondorf-Figur 18,29€ (UVP: 19,99€):

Alternativ könnt ihr beide Figuren übrigens auch schon bei Amazon vorbestellen, hier sind sie mit 29,99€ allerdings deutlich teurer. Bei MediaMarkt soll Zelda 14,99€ und Ganondorf 24,99€ kosten, die Amiibo-Figuren sind dort aber momentan noch nicht bestellbar:

Was genau die Amiibos freischalten werden, ist übrigens noch nicht bekannt. Wie ihr hier nachlesen könnt, tippen wir mindestens auf neue Paragleiter-Skins:

Amiibo-Figuren zu Xenoblade Chronicles 3 erscheinen im Januar

Auch die erst im Januar erscheinenden Amiibo-Figuren zu Xenoblade Chronicles 3 könnt ihr schon vorbestellen.

Am 19. Januar bringt Nintendo übrigens noch weitere Amiibo-Figuren auf den Markt, nämlich Noah und Mio aus Xenoblade Chronicles 3. Auch diese könnt ihr bereits vorbestellen und auch in diesem Fall ist Otto bislang am günstigsten, während der Preis bei Amazon ungewöhnlich hoch ist:

In diesem Fall wissen wir auch schon, was die Figuren in Xenoblade Chronicles 3 freischalten werden: Noah schaltet Konsul Ns Rüstung sowie Freizeit-Outfits für Noah, Lanz und Eunie frei. Durch Mio bekommt ihr Konsulin Ms Rüstung sowie Freizeit-Outfits für Mio, Sena und Taion.

Weitere spannende neue Produkte sowie günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: