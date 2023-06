Zelda Tears of the Kingdom bekommt zwei neue Amiibos, aber zwei wichtige Infos fehlen uns noch

Zelda ist eine der neuen Tears of the Kingdom-Amiibos.

Die Nintendo Direct im Juni 2023 hatte einiges zu bieten, etwa die Ankündigung des Remakes von Super Mario RPG sowie das neue Mario Bros. Wonder. Und auch für den aktuellen Superhit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gab es eine Ankündigung.

Denn: Nintendo enthüllte zwei neue Amiibo-Figuren aus der TotK-Reihe, in der bislang lediglich Held Link erschienen ist. Nun kommen zwei weitere Hauptcharaktere hinzu, nämlich

Zelda und

Ganondorf

Die Prinzessin hält das begehrte Master-Schwert in den Händen – das ihr im Spiel erst finden müsst – und Bösewicht Ganondorf nimmt eine für seine Verhältnisse ziemlich elegante Pose ein.

Hier könnt ihr einen Blick auf die beiden Figuren werfen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie andere Zelda-Amiibos, schalten auch die neuen Figuren bestimmte Inhalte und Items in Tears of the Kingdom frei, wenn ihr sie per NfC-Feld eurer Switch scannt. Welche Vorteile Zelda und Ganondorf aber genau aktivieren, ist noch nicht klar, wir tippen jeweils auf mindestens einen neuen Paragleiter-Skin.

Ebenso wenig ist übrigens ein konkretes Release-Datum bekannt. Die Figuren wurden lediglich für "Winter 2023" angekündigt, dürften also spätestens im Weihnachtsgeschäft in den Läden stehen. Vorbestellbar sind die Amiibos bislang noch nicht.

Sollten die Amiibos in den Stores auftauchen, dürfte es wie bei den anderen Nintendo-Figuren heißen: schnell sein! Denn gerade die Zelda-Amiibos sind äußerst begehrt und verfügbare Mengen meist schnell vergriffen.

Es gibt noch zig weitere Zelda-Amiibos

In den letzten Jahren hat Nintendo einige Amiibos aus dem Zelda-Univserum veröffentlicht. Und alle davon verschaffen euch Boni in Tears of the Kingdom. Welche genau haben wir in einem separaten Artikel für euch aufgedröselt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Guides sowie Tipps und Kniffe zum Spiel. Darunter beispielsweise Empfehlungen für Einsteiger*innen sowie die Fundorte des Master-Schwerts und des Hylia-Schilds, die zu den besten Waffen bzw. Ausrüstungsgegenständen im Spiel gehören.

Wir findet ihr die neuen Amiibos?