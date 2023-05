Zelda: Tears of the Kingdom Lösungsbuch jetzt in stilvoller Collector’s Edition vorbestellen

Bei Amazon könnt ihr das offizielle Zelda: Tears of the Kingdom Lösungsbuch jetzt in der Collector's Edition (links) oder als Taschenbuch (rechts) vorbestellen.

Bei Amazon könnt ihr jetzt das offizielle Lösungsbuch zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vorbestellen. Es erscheint in zwei verschiedenen Version: Die stilvolle Collector’s Edition mit Hardcover kostet 34,99€, die günstigere Standardversion mit Softcover liegt bei 24,99€. Zumindest bei der Collector’s Edition sollte man damit rechnen, dass sie bald ausverkauft sein könnte, deshalb solltet ihr besser schnell sein. Hier findet ihr die Bücher:

Erscheinungstermin für beide Varianten des Lösungsbuchs ist der 16. Juni, also erst gut einen Monat nach dem Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Das Open-World-Spiel dürfte aber genügend Geheimnisse bieten, dass sich die umfangreiche Lektüre auch noch lohnt, wenn man die Reise durch Hyrule längst begonnen hat. Die Collector’s Edition ist zudem unabhängig vom Inhalt eine Zierde im Bücherregal.

Was bieten die Lösungsbücher zu Zelda: Tears of the Kingdom?

Inhaltlich gleich: Beide Lösungsbücher sind 496 Seiten lang und fast gleich groß (Taschenbuch 21 x 28 cm, Collector’s Edition 21,6 x 28,6 cm). Inhaltliche Unterschiede scheint es dementsprechend nicht zu geben. In beiden Fällen handelt es sich natürlich um die deutsche Version des vom Verlag Piggyback herausgegebenen offiziellen Buchs.

Komplettlösung mit umfangreichen Karten: Die Lösungsbücher versprechen, zu 100 Prozent komplett zu sein und euch bei jedem einzelnen Gegner und Rätsel im Spiel zu helfen. Außerdem sollen sie einen vollständigen Atlas der Spielwelt mit mehreren kommentierten Karten von Hyrule bieten, die euch zu sämtlichen Sehenswürdigkeiten von Hyrule führen.

Cover-Bild vs. Ledereinband-Stil: Während die Taschenbuchversion das Cover-Bild des Spiels verwendet, ist das Hardcover der Collector’s Edition im Stil eines alten Ledereinbands gehalten. Die Front wird von einem Schwert mit Triforce-Symbol in einem Kreis mysteriöser Schriftzeichen verziert. Die Rückseite wird auf dem bisher veröffentlichten Bildmaterial leider nicht gezeigt, hier werden wir uns überraschen lassen müssen.

