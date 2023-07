Noch vor One Piece-Serie: Netflix bringt schon nächsten Monat einen weiteren Anime-Hit als Realverfilmung

Zom 100 bekommt nicht nur eine Serie, sondern auch eine Live-Action-Verfilmung.

Anime-Fans mit einem Netflix-Abo warten vermutlich gerade sehnsüchtig auf die Live-Action-Serie zu One Piece, die Ende August an den Start gehen soll. Bevor es soweit ist, kommt allerdings noch eine weitere Anime-Verfilmung, die einen Blick Wert sein dürfte.

Zom 100 läuft als Anime und Real-Verfilmung

Wer auch ein Crunchyroll-Abo besitzt, dem dürfte die neuen Serie "Zom 100" vielleicht sogar schon etwas sagen. Gerade erst lief bei uns die erste Folge der neuen Zombieserie, aber schon jetzt zeigen sich viele Fans begeistert.

Aber auch ohne den Anime-Streamingdienst könnt ihr bald selbst in den Genuss von Zom 100 kommen: Die Serie bekommt nämlich mit "Zom 100: Bucket List of the Dead" schon sehr bald eine Live-Action-Verfilmung, die stattdessen auf Netflix läuft.

Der Film basiert dabei auf dem Manga von Haro Aso, dessen Werk "Alive in Borderland" ebenfalls bereits eine Live-Action-Serie spendiert bekommen hat, die ihr ebenfalls auf Netflix schauen könnt.

Hier könnt ihr euch den Trailer dazu anschauen:

1:22 Zom 100: Die Zombie-Serie Bucket List of the Dead solltet ihr nicht allzu ernst nehmen

Darum geht's in Zom 100: In der Zombie-Kömodie geht es um die Story des Angestellten Akira Tendo. Er ist von seiner Arbeit völlig kaputt und hat eigentlich jeglichen Lebenswillen verloren, als plötzlich die Zombie-Apokalypse ausbricht.

Für Akira bietet sich damit tatsächlich eine Chance: Er kann endlich aus seinem tristen Alltag entfliehen und muss nie wieder arbeiten. Um die Zeit bis zu seinem aus seiner Sicht unausweichlichen Tod richtig zu nutzen, ersinnt er sich stattdessen eine Bucket List: Also eine Liste mit hundert Dingen, die er unbedingt erleben will, bevor er zum Zombie wird.

Wie der Film es schaffen will, die komplette Bucket Liste abzuarbeiten und ob er tatsächlich bei Fans besser ankommt als so manch frühere Live-Action-Verfilmung von Animes, erfahren wir in wenigen Wochen.

Wann erscheint Zom 100: Bucket List of the Dead? Den Film könnt ihr ab dem 3. August 2023 exklusiv auf Netflix schauen.

Was haltet ihr bislang von Zom 100? Habt ihr den Anime schon gesehen und interessiert ihr euch für die Verfilmung?