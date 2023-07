Zom 100 begeistert mit Folge 1 Anime-Fans im Sturm: „Buchstäblich von Anfang bis Ende perfekt“

Akira freut sich einen Ast ab über die Zombie-Apokalypse.

Würdet ihr euch freuen, wenn plötzlich eine Zombie-Apokalypse über die Welt hereinbrechen würde? Im Anime Zom 100: Bucket List of the Dead gibt es zumindest eine Person, die sich über eine solche Katastrophe freuen würde. Die erste Folge des heiß ersehnten Animes feierte nun seine Premiere und eroberte die Herzen von Anime-Fans im Sturm. Wir verraten euch, was das Geheimnis hinter dem Erfolg steckt.

Zom 100: Eine Bucket List in der Zombie-Apokalypse

Worum geht es in dem Anime? Zom 100: Bucket List of the Dead erzählt die Geschichte von Akira Tendo. Er ist schon in einem jungen Alter von 24 Jahren von seiner Arbeit gebrochen - sowohl psychisch als auch physisch.

Sein Leben ändert sich plötzlich, als eine Zombie-Apokalypse über die Welt hereinbricht. Er realisiert, dass er nie wieder zur Arbeit muss und freut sich über seine neu gewonnene Freiheit. Doch bevor er zum Zombie mutiert, will er 100 Dinge erledigen, die er auf eine Bucket List schreibt. Im Anime verfolgen wir, wie er die Liste abarbeitet und welchen kuriosen Situationen er begegnet.

Das Video zeigt, auf was ihr euch im Anime einstellen könnt:

1:50 Zom 100: Crunchyroll stellt den Zombie-Anime im Trailer vor

Wo kann ich den Anime schauen? Sollten die Story und der Trailer euer Interesse geweckt haben, könnt ihr euch den Anime auf der Streaming-Plattform Crunchyroll in japanischer Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln anschauen. Aktuell befindet sich dort nur die erste Folge des Animes, doch mit der Zeit werden die restlichen Folgen nachgereicht.

Das setzt allerdings voraus, dass ihr ein aktives Abo bei Crunchyroll besitzt. Alternativ könnt ihr den Streaming-Dienst mit einem 14-tägigen Probe-Abo testen. Doch bevor ihr das Probe-Abo abschließt, solltet ihr warten, bis alle Folgen von Zom 100 auf der Plattform verfügbar sind. Denn dann könnt ihr die komplette erste Staffel innerhalb der zwei Wochen schauen.

Alternativ können sich alle Interessierten, die ein aktives Abo bei Netflix besitzen, über eine Live-Action-Adaption freuen. Dort startet die Realserie am 3. August 2023.

Zuschauende sind von den Animationen begeistert

Was ist das Besondere am Anime? In den sozialen Medien teilen viele Fans, die sich die Premiere des Animes angeschaut haben, ihre Begeisterung untereinander. Es gibt einige Punkte, die den Zuschauer*innen am Anime so gut gefallen haben.

Ein User schreibt beispielsweise, dass die Animation „seinen Verstand weggepustet“ haben. Die Kamerawinkel seien auf den Punkt und die Episode wirke wie aus einem Guss:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein weiteres Highlight sei der Einsatz der Farben. In einer Szene rennt Akira beispielsweise vor einer Zombie-Horde weg. Die Farben wechseln plötzlich ins Schwarz/Weiß und vereinzelt sind Farbtupfer auf den Zombies und in der Stadt zu finden. Auch das Design der Zombies sei phänomenal.

Viele der Fans sind zudem gespannt, wie sich die Geschichte im Laufe der folgenden Episoden entwickeln wird. Doch schon jetzt konnte die Premiere des Animes viele davon überzeugen, sich auch den Rest der ersten Staffel anzuschauen.

Was sind eure Eindrücke zu Zom 100? Wären der Anime oder die Live-Action-Adaption etwas für euch?