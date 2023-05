10 versteckte Details in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mit 10 Millionen verkauften Exemplaren in den ersten drei Tagen löst The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Breath of the Wild als am schnellsten verkauftes Spiel der Reihe ab. In Europa hat sich noch kein anderes Nintendo-Game so schnell verkauft. Trotzdem gibt es ein paar Details, die vielleicht noch nicht allen zehn Millionen Leuten aufgefallen sind.

Internationale TotK-Fans feiern die deutsche Ganondorf-Stimme

Zum Beispiel, dass dieses Zelda auf der Switch schon eigentlich gar nicht mehr laufen dürfte. Oder, dass es eine Möglichkeit gibt, umsonst die stetig kaputtgehenden Waffen zu reparieren. Aber zum Glück gibt es ja das Internet. Wir haben uns für euch durch das Netz gewühlt und die spannendsten Details und Tipps zusammengesucht, die ihr vielleicht noch nicht kennt.