Ganondorf ist nicht nur sexy, sondern klingt auch noch echt fies, vor allem auf Deutsch.

Ganondorf sieht im neuen Zelda: Tears of the Kingdom nicht nur überraschend gut aus, sondern klingt auch so. Vor allem die deutsche Stimme des Bösewichts kommt gut an. Aber nicht nur bei deutschsprachigen Fans, sondern offenbar vor allem auch bei denjenigen, die unsere Sprache nur wenig bis gar nicht verstehen. Eine ganze Menge englischsprachiger Menschen zeigt sich jedenfalls schwer beeindruckt von dem Synchronsprecher.

Tilo Schmitz verzückt auch internationale Zelda-Fans

Darum geht's: In der deutschen Version wird Ganondorf von Tilo Schmitz gesprochen und dessen Performance kommt auch beim internationalen Publikum gut an. Vor allem die Konfrontation und erste Begegnung zwischen Link, Zelda und Ganondorf wird im Netz von englischsprachigen Fans gefeiert. Die Szene haue laut ihnen auf Deutsch einfach ganz anders rein.

Um diesen Ausschnitt geht es:

Das sagen die Fans: Eine ganze Menge und es ist eigentlich alles äußerst positiv. Zum Einen wirkt Deutsch auf Menschen, die eine andere Muttersprache haben, wohl immer ziemlich hart und fies.

Davon profitiert natürlich auch Ganondorf aka Germandorf. Der klingt auch wirklich sehr bösartig und beeindruckend unangenehm. Das Ganze wirke so viel beunruhigender und gruseliger als auf Englisch.

YouTube-User Majora's Pet schreibt zum Beispiel:

"Ganondorf ist eine Million Mal gruseliger auf Deutsch als er es auf Englisch ist, und er ist auf Englisch schon super gruselig."

Mehrere Kommentare drehen sich darum, dass sich das Deutsch Ganondorfs hier für die Englischsprachigen wie absolut unverständliches, bösartiges Kauderwelsch aus längst vergessenen Zeiten anhöre. Das passt natürlich ganz hervorragend zu der Szene, dem Look des Fieslings und der Story von Zelda Tears of the Kingdom.

0DeathTheKid15 schreibt:

"Alle, die Deutsch sprechen: 'Oh, er klingt wie ein grummeliger Opa' <3

Alle anderen: ER BESCHWÖRT DEN TEUFEL!!"

Deutsche Stimme passt perfekt zum Charakter

Andererseits wird aber eben auch die Arbeit des Voice Actors und Synchronsprechers gelobt. Er verleihe Ganondorf genau die überhebliche, unbeeindruckte und schlicht böse Attitüde, die perfekt zu dieser Szene passt – und in anderen Versionen nicht unbedingt zur Geltung kommt.

Das liegt zum Teil auch daran, dass sich der Inhalt unterscheidet: Auf Deutsch werden Link und Zelda von Ganondorf zum Beispiel als "lächerliche Würmer" beschimpft, was in der englischen Untertitel-Übersetzung aber komplett fehlt.

Jetzt seid ihr als GamePro-Community dran! Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare, wir sind gespannt: Spielt ihr The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf Deutsch oder auf einer anderen Sprache? Falls ihr eine andere Sprache gewählt habt: Welche ist das und wieso? Welche Fassung gefällt euch am besten und was sagt ihr zu den Kommentaren der englischsprachigen Fans zu Germandorfs Stimme?