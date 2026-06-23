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1.039 für WAS?! Die Steam Machine ist Valves teuerster Fehler

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1.039 für WAS?! Die Steam Machine ist Valves teuerster Fehler

Profilbild von Daniel Feith

Daniel Feith, Jan Stahnke, Jusuf Hatic
23.06.2026 | 18:30 Uhr

Daniel, Jan und Jusuf sprechen über einen der heißesten Hardware-Releases des Jahres. Doch hält die Steam Machine was sie verspricht? Das seht ihr im neuesten Tech- Ta.... ok, sind wir mal ehrlich: die Steam Machine kann leider nicht halten, was sie versprach und viele sind enttäuscht.

Doch wie genau steht es um die Performance des Mini-PCs im Konsolenformat und für wen lohnt sich einen Kauf, trotz des stolzen Preises? Das versuchen wir gemeinsam im neuesten Tech Talk herauszufinden!

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