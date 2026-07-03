Attack on Titan 3: Neues Spiel zeigt erstes Gameplay im Trailer

Attack on Titan 3 wurde auf dem Summer Game Fest 2026 angekündigt und versprach, dass Fans die komplette Story des legendären Animes nachspielen können. Wie das in Aktion aussieht, verrät euch der neue Gameplay-Trailer. Für Anime-Fans gibt es ein besonderes Schmankerl, denn Studio MAPPA – die sich auch für die finale AoT-Staffel verantwortlich zeichneten – steuert die Intro-Animation bei.

Zusätzlich zu dieser Vorschau enthüllten Publisher Koei Tecmo und Entwicklerstudio Omega Force auch den ungefähren Release-Zeitraum: Noch im Winter 2026 soll Attack on Titan 3 für PS5, Switch 2, Xbox Series X|S und PC erscheinen.