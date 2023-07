16 neue Spiele-Blockbuster, die wohl zu früh angekündigt wurden

Entwicklerteams kündigen gerne mal neue Spiele an und lassen sie dann gleich wieder in der Versenkung verschwinden. The Elder Scrolls 6 feierte diesen Sommer beispielsweise seinen fünften Geburtstag - also zumindest den fünften Geburtstag der ersten Ankündigung. Seitdem haben wir fast nichts mehr von dem Rollenspiel gehört.

Und was ist mit Project Awakening? Sagt euch der Name überhaupt noch was? Ja? Nein? Sag ich doch! Für dieses Video haben wir uns jetzt aber auf die Spur nach einigen dieser Spiele gemacht, die schon viel zu lange angekündigt sind und über die wir trotzdem noch viel zu wenig wissen. Und siehe da, bei ein paar davon gab’s sogar Neuigkeiten.