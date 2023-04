6 Minuten im Magie-Shooter Immortals of Aveum: Kämpfe, Rätsel, Upgrades im Detail

Kurz nach dem großen Reveal des Zauberei-Shooters Immortals of Aveum gibt es jetzt erstmals längere Gameplay-Szenen am Stück zu sehen.

In dem Zusammenschnitt der Entwickler*innen stürzt sich der Held und Kampfmagier Jak ins Gefecht gegen böse Magier, Golems und sogar einen Drachen (kurz am Ende des Videos zu sehen). Allerdings wird nicht pausenlos geballert: Auch Rätsel und das Talent- und Upgrade-System sind in den Szenen kurz zu sehen.

In Immortals of Aveum könnt ihr neue magische Handschuhe (sogenannte Sigils) und andere Items finden sowie neue Sprüche lernen und verbessern. Im Fokus soll aber die in Cutscenes erzählte Singleplayer-Story stehen, daher verzichten die Entwickler auf Multiplayer, Online-Zwang und Ingame-Shop.

Der Release ist für Juli 2023 geplant.