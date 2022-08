A Plague Tale: Requiem - Gameplay-Trailer zum Abenteuer von Amicia und Hugo

Knappe zwei Monate dauert es nun noch, bis mit A Plague Tale: Requiem der von vielen erwartete Nachfolger von A Plague Tale Innocence erscheint. In der Fortsetzung spielen einmal mehr die junge Amicia und ihr Bruder Hugo die Hauptrollen. Die Geschichte spielt erneut im mittelalterlichen und von der Pest geplagten Frankreich. Im Fokus steht das Lösen von Rätseln, die meist darin bestehen, sich einen Weg durch einen Schwarm aus Ratten zu bahnen.

Ein neuer Gameplay-Trailer stellt das Spiel nun ausführlicher vor und zeigt, was wir vom Action-Adventure erwarten können. Wer den Titel live ausprobieren will, bekommt dazu auf der gamescom in Köln eine Gelegenheit. Hier soll eine spielbare Demo bereit stehen.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr zudem in unserer großen Preview.

A Plague Tale: Requiem erscheint am 18. Oktober für PS5, Xbox Series X/S, PC und in einer Cloud-Version auch für die Nintendo Switch.