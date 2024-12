AAA-Nieten, Entlassungen, Geldgier: Das waren die schlimmsten Trends aus 2024

Herzlich willkommen zu den Flops 2024. Was lief dieses Jahr richtig mies? Welche Nachrichten haben uns 2024 echt genervt? Welche Trends und Entwicklungen in der Games-Industrie lassen uns vor der Zukunft bangen? Die vergangenen Monate haben auch viel Positives hervorgebracht, aber wir müssen natürlich auch ansprechen, was nicht so gut lief. Und davon gibt es leider genug für ein ganzes Video.