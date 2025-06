Acts of Blood sieht aus wie ein Kampfsport-Meisterwerk, wird aber nur von einer Person entwickelt

Also wenn ein Spiel mal aussieht wie The Raid, dann Acts of Blood, ein indonesisches Indie-Projekt, das von einer einzigen Person entwickelt wird. Die Ähnlichkeit zum ebenfalls fantastischen Sifu ist natürlich kein Zufall, weil beide Spiele sich ähnliche Vorbilder auf den Schreibtisch stellen. Acts of Blood setzt aber nicht nur auf fetzige Martial-Arts-Kloppereien, sondern lässt euch auch Parkour über urbane Dächer veranstalten und gelegentlich sogar Schusswaffen verwenden.