Alle sterben - oder nicht? So könnte God of War 2: Ragnarok werden

von Natascha Becker,

09.07.2021 18:33 Uhr

Das nächste God of War kommt leider erst 2022 und es sieht ganz danach aus, als hätten wir bisher kaum Infos über das Spiel. Immer heißt es nur "Ragnarök naht" - aber das verrät uns tatsächlich schon eine ganze Menge über den möglichen Inhalt.

Plus: Skyrim und Assassins' Creed Valhalla nutzen nordische Mythen als düstere Inspiration

Werfen wir nochmal einen Blick darauf, um was es in God of War ging, wie das Spiel mit der Quelle, den nordischen Götter- und Heldensagen umgegangen ist, und was uns das für Theorien über das Sequel erlaubt.

Achtung, dieses Video wird eine Menge Spoiler beinhalten, auch über das Ende und auch über das geheime, echte Ende.

00:00 - Start

00:43 - Rückblick

02:26 - Die Story von God of War (2018)

05:06 - Die nordischen Mythen in God of War

05:57 - Ausblick auf God of War: Ragnarök

06:55 - Release

Welche Theorie haltet ihr für wahrscheinlich? Schreibt es mir in die Kommentare!