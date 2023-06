Alles zu Avatar: Frontiers of Pandora und warum das Grafik-Downgrade ein Vorteil sein kann

Mit Avatar: Frontiers of Pandora schicken uns die Macher der The-Division-Reihe ab dem 7. Dezember 2023 auf PS5, Xbox Series X/S und PC in die bunte und titelgebende offene Welt von Pandora. Wir schlüpfen in die Haut eines Na'vi und müssen uns gegen die Menschen wehren, die den Planeten ausbeuten. Als Kniff ist unser Held in menschlicher Gefangenschaft großgeworden. Damit muss er zum einen die eigene Kultur erst einmal kennen lernen, kann aber auch Werkzeuge und Waffen von der Erde bedienen.

Nachdem Ubisoft bereits 2021 die ersten Szenen zeigte, meldet sich das Open-World-Abenteuer mit einem minimalen Grafik-Downgrade zurück. Die neuen Trailer sehen aber immer noch spektakulär aus und zeigen erstmals, wie genau das eigentliche Spiel funktionieren wird. Schnell wird deutlich, dass eine andere Serie des Publishers Pate gestanden hat: Far Cry.

Was genau das für Avatar: Frontiers of Pandora bedeutet, warum der kleine Abstrich bei der Grafik sogar ein Vorteil sein könnte und was man sonst noch zum kommenden Open-World-Spiel wissen sollte, erfahrt ihr in diesem Vorschau-Video.