Angespielt: Rise of the Ronin ist alles, was ich mir von Assassin's Creed: Japan wünsche!

Rise of the Ronin erscheint am 22. März 2024 für die PlayStation 5. Im Vorfeld hat unser Redakteur Fritz das Open World-Actiongame schonmal angespielt und gibt euch jetzt einen Einblick, wie seine ersten Spielstunden verlaufen sind. Denn in unserem letzten Video zum Thema haben wir ja noch angemerkt, dass uns vor allem die Open World-Gestaltung und die Storypräsentation noch Sorgen machen. Der komplette Test folgt später, allerdings hat Rise of the Ronin Fritz so positiv überrascht, dass er sich direkt an ein Ersteindrucks-Video für euch gesetzt hat.