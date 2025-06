Animal Crossing mit Zügen: Das steckt hinter der Lebenssimulation Locomoto für Switch und PC

Die gemütliche Lebenssimulation Locomoto steckt euch in einen Zug, mit dem ihr durch bunte Landschaften fahrt, die Dampflok dekoriert und euch dabei um eure tierischen Passagiere kümmert. In diesem kurzen Video bekommt ihr einen kleinen Eindruck vom Spiel, das sich vor allem an Fans von Spielen wie Animal Crossing, Amber Isle und Co. richten dürfte.

Locomoto wurde auch für Nintendo Switch angekündigt. Während ihr auf dem PC via Steam bereits loslegen könnt (inklusive kostenloser Demo), geht es auf der Switch ab dem 26. Juni 2025 in die Vollen.