Animal Crossing: New Horizons - Deine Insel im Februar

05.02.2021 09:23 Uhr

Auch im Februar 2021 warten auf uns neue Events und Inhalte in Animal Crossing: New Horizons. Neben neuen Meerestieren wie den Gießkannenschwamm, erwarten euch neue Emotionen. Bis zum 14. Februar sind zudem neue saisonalen Items verfügbar, die uns in Valentinstagsstimmung versetzen. Einen Tag später, am 15. Februar, steigt dann die große Karnevalsparty auf dem Platz vor dem Service Center. Feiert und tanzt dort zusammen mit euren Inselbewohnern in bunten Kostümen, die ihr in der Schneiderei kaufen könnt. Außerdem schweben an diesem Tag überall bunte Federn auf der Insel herum, die ihr sammeln und beim Pfau Pavo abgeben könnt.

Voraussetzung für die neuen Inhalte im Februar ist das kostenlose Update 1.7.0.