Mit dem Sommer-Update brachte Nintendo neue Meerestiere für Animal Crossing: New Horizons. Neben den Fischen können wir nun auch andere Meeresbewohner wie Seesterne, Anemonen, Krabben und Tintenfische im Meer finden. Insgesamt gibt es davon 40 Stück.

Die gesammelten Meerestiere vervollständigen nicht nur die neue Sammlung, sondern können wie Fische und Insekten verschenkt, verkauft oder an das Museum gespendet werden. Es gibt zwar keinen neuen Museumstrakt für die Meerestiere, die Spenden erweitern aber die Aquarien.

So sammelt ihr die neuen Meerestiere: Um die neuen Meeresbewohner zu sammeln, benötigen wir einen Badeanzug und eine Taucherbrille. Nur so kann unser Charakter im Meer schwimmen und auf Tauchstation gehen. Wie ihr an die Ausrüstung kommt, erfahrt ihr hier:

Liste mit Fangzeiten, Fundorten & Preise aller Meerestiere

Die Monatsangaben beziehen sich auf die Nordhalbkugel. Für die Südhalbkugel gelten jeweils die nicht genannten Monate.

Solch eine Liste haben wir übrigens auch für alle Fische und alle Insekten zusammengestellt.

Name und Jahreszeit Eckdaten zum Meerestier Auster

September bis Februar Preis: 1.100

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: mittel Babylon-Seeschnecke

das ganze Jahr Preis: 1.000

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: mittel Botan-Garnele

September bis Februar Preis: 1.400

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Schatten: klein Fangschreckenkrebs

das ganze Jahr Preis: 2.500

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Schatten: mittel Gazami-Krabbe

Juni bis November Preis: 2.200

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: mittel Gießkannenschwamm

Oktober bis Februar Preis: 5.000

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: groß Gigas-Riesenmuschel

Mai bis September Preis: 15.000

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: groß Griffelseeigel

Mai bis September Preis: 2.000

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Schatten: mittel Hummer

Dezember bis Januar

April bis Juni Preis: 4.500

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: groß Kammmuschel

das ganze Jahr Preis: 1.200

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: mittel Königskrabbe

Januar bis März

November bis Dezember Preis: 8.000

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: groß Kriechsprossalge

Juni bis September Preis: 900

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: mittel Kuruma-Garnele

Juni bis September Preis: 3.000

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Schatten: mittel Languste

Oktober bis Dezember Preis: 5.000

Uhrzeit: 21-4 Uhr

Schatten: mittel Leuchtkalmar

März bis Juni Preis: 1.400

Uhrzeit: 21-4 Uhr

Schatten: klein Meerstrudelwurm

August bis September Preis: 700

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Schatten: klein Miesmuschel

Juni bis Dezember Preis: 1.500

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: mittel Nacktkiemer

das ganze Jahr Preis: 600

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: klein Ohrenqualle

Juli bis September Preis: 600

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: mittel Oktopus

das ganze Jahr Preis: 1.200

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: mittel Pazifik-Taschenkrebs

November bis Mai Preis: 1.900

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: groß Perlboot

März bis Juni

September bis November Preis: 1.800

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Schatten: mittel Perlmuschel

das ganze Jahr Preis: 2.800

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: mittel Pfeilschwanzkrebs

Juli bis September Preis: 2.500

Uhrzeit: 21-4 Uhr

Schatten: mittel Regenschirm-Oktopus

März bis Mai

September bis November Preis: 6.000

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: klein Riesenassel

Juli bis Oktober Preis: 12.000

Uhrzeit: 21-4 Uhr & 9-16 Uhr

Schatten: groß Riesenkrabbe

März bis April Preis: 12.000

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: groß Röhrenaal

Mai bis Oktober Preis: 1.100

Uhrzeit: 4-21 Uhr

Schatten: mittel Schneekrabbe

November bis April Preis: 6.000

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: groß Scotoplanes

November bis Februar Preis: 10.000

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Schatten: mittel Seeananas

April bis August Preis: 1.500

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: klein Seeanemone

das ganze Jahr Preis: 500

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: groß Seegurke

November bis Juli Preis: 500

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: groß Seeigel

Mai bis September Preis: 1.700

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: mittel Seeohr

Juni bis Januar Preis: 2.000

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Schatten: groß Seepocke

das ganze Jahr Preis: 600

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: klein Seestern

das ganze Jahr Preis: 500

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: mittel Turbanschnecke

September bis Dezember

März bis Mai Preis: 1.000

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: klein Vampirtintenfisch

Mai bis August Preis: 10.000

Uhrzeit: 16-9 Uhr

Schatten: groß Wakame-Alge

Oktober bis Juli Preis: 600

Uhrzeit: den ganzen Tag

Schatten: klein

Das sind alle Meerestiere, die ihr in Animal Crossing: New Horizons fangen könnt. Darüber hinaus haben wir noch weitere hilfreiche Guides und Tipps für euch, die ich alle in unserer Animal Crossing-Übersicht findet.

Seid ihr schon fleißig dabei, die Tierchen zu sammeln?