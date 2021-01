In Animal Crossing: New Horizons wird es bald bunt und schrill. Mit dem neu angekündigten Event zieht der Karneval auf unsere Insel ein. Damit ist aber nicht der Karneval wie hierzulande gemeint, sondern orientiert sich mit den bunten Kostümen, stimmiger Musik und Tänzen an Rio de Janeiro. Im März wartet dann ein Crossover-Update mit einer besonderen Nintendo-Marke.

Neues Jahr, neue Updates. Und die starten 2021 in Animal Crossing: New Horizons mit dem Pfau Pavo, der uns auf der Insel besucht. Während dieser Zeit können wir verschiedenfarbige Federn sammeln und neue Klamotten und Gegenstände erhalten - natürlich wieder passend zum Thema. Außerdem findet im Februar eine besondere Karnevalparty statt, bei dem wir mit bunten Kostümen zu stimmungsvoller Musik tanzen und feiern können.

Wann erscheint das das kostenlose Update? 28. Januar 2021

Wann findet die Karnevalparty statt? 15. Februar 2021

Darüber hinaus teaste Nintendo am Ende des Videos ein weiteres Update an. Im März wird es ein kostenloses Update geben, dass dem Pilz und Stern nach mit dem Super Mario-Franchise hat.

Zu den letzten großen Updates zählt auch das Winter-Update, das uns unter anderem die Möglichkeit brachte, den perfekten Schneemann zu bauen. Allerdings hielten sich einige Spieler*innen nicht daran, sondern setzen aus Frust ihre eigenen Ideen um:

Was haltet ihr von dem Festival-Event und was erhofft ihr euch von dem Mario-Crossover?