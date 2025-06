Arc Raiders: Doch kein Shadow Drop beim Summer Game Fest, aber Release-Termin enthüllt

Fans hatten sich schon Hoffnungen gemacht, dass sie ab sofort grenzenlos Zeit in Arc Raiders verbringen können – doch daraus wurde nichts. Es gab anders als von einigen vermutet keine plötzliche Veröffentlichung beim Summer Game Fest am 6. Juni. Doch immerhin etwas annähernd gutes. Denn der Trailer zu Arc Raiders hat auch den offiziellen Release-Termin enthüllt und allzu lang müsst ihr auf den Shooter nicht mehr warten. Schon am 30. Oktober kommt das neue Spiel der The-Finals-Macher in die digitalen Läden.

Dann wird sich zeigen, wie lang der Atem des Extraction-Shooters wirklich ist. Das Genre hat in den letzten Jahren viele Rohrkrepierer hervorgebracht, doch Arc Raiders scheint sich vom Rest abzuheben. Wer es schon spielen konnte, war mit dem Gebotenen enorm zufrieden. Grund dafür ist ein unverbrauchtes Setting, spannende PvPvE-Runden und ein motivierendes Fortschrittssystem.

Ob Arc Raiders auch euch Spaß macht, könnt ihr dann spätestens im Oktober herausfinden.