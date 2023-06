Arc Raiders ist die große Shooter-Hoffnung und ihr könnt euch jetzt für die Beta anmelden

Die große Extraction-Shooter-Hoffnung ARC Raiders bekommt schon bald eine closed Beta auf dem PC. Das Free-2-Play-Game soll später auch für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Hinter dem Entwickler Embark steht unter anderem der ehemalige Battlefield-Chefentwickler Patrick Söderlund.

Der Titel ist in einer dystopischen Zukunft angesiedelt, in der wildgewordene Maschinen den Menschen das Leben schwer machen. Ähnlich wie in Hunt: Showdown betretet ihr alleine oder in einer Gruppe eine offene Karte und sucht dort nach neuer Ausrüstung. Neben den fiesen Robotern sind aber auch andere Spieler*innen auf derselben Map unterwegs.

Ihr müsst also abschätzen, wann sich ein Angriff lohnt und wann ihr euch lieber aus einem Gefecht zurückzieht. Andere Spieler*innen können euch jederzeit überfallen und so euren Spielfortschritt zunichtemachen, andererseits könnt ihr aber auch selbst anderen auflauern. Der Beta-Test startet am 29. Juni.