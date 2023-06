Assassin's Creed Mirage gibt uns mit neuer Filter-Option den puren Nostalgie-Kick

Kurz vor dem großen Ubisoft Forward-Showcase veröffentlichte der Publisher ein Video, dass uns mit hinter die Kulissen der Entwicklung von Assassin's Creed Mirage nimmt. Darin sehen wir beispielsweise zum ersten Mal, wie Basim in Menschenmassen untertaucht (Minute 3:56).

Die Entwickler*innen enthüllen über das Video aber auch eine neue Funktion, die uns neben den starken Fokus auf Stealth, Parkour und Attentaten noch mehr das Gefühl geben, uns wie im ersten Assassin's Creed-Spiel zu fühlen: "Nostalgic Visual Filter". Wenn wir wollen, können wir über einen Filter eine ungesättigte Blau-Grau-Farbpalette aktivieren. Statt der kröftigen, buten Spielwelt, sieht Mirage dann noch mehr nach Assassin's Creed 1 aus. Im Video ist die Funktion ab Minute 5:06 zu sehen.

Assassin's Creed Mirage erscheint am 12. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Amazon Luna und PC. Der Titel, in dem Basim aus AC Valhalla die Hauptrolle spielt, besinnt sich beim Gameplay auf seine Wurzeln. Wie das im Detail aussieht, könnt ihr in unserer Übersicht zu AC Mirage nachlesen. Wollt ihr stattdessen mehr über die anderen Assassin's Creed-Projekte erfahren, die in der Zukunft noch anstehen, schaut in unsere Zusammenfassung zu Red, Hexe, Nexus und Co. rein.