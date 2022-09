Assassin's Creed Mirage: Alle offiziellen Infos zum Release, Gameplay und mehr

Auf der Ubisoft Forward am 10. September 2022 wurde mit Assassin's Creed Mirage der nächste Hauptteil der Spieleserie offiziell vorgestellt. Das hauptverantwortliche Studio ist Ubisoft Bordeaux. Was Ubisoft seitdem alles zum Action-Adventure verraten hat, sei es zum Release, der Geschichte, Gameplay-Mechaniken oder anderen Dingen, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Noch unbestätigte Infos, also Gerüchte und Leaks, die Ubisoft bislang aber nicht bestätigt oder verneint hat, aber durchaus Teil des Spiels sein könnten, findet ihr in unserer Gerüchte-Übersicht zu AC Mirage:

Hinweis: Da wir diesen Artikel aktualisieren, sobald neue bestätigte Details zu Mirage bekannt sind, solltet ihr regelmäßig vorbeischauen, falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt.

Inhaltsverzeichnis

Name: Assassin's Creed Mirage statt Assassin's Creed Rift

Nach den ersten Gerüchten hieß das Spiel Assassin's Creed Rift. Dabei handelte es sich aber nur um einen Codenamen. Noch vor der finalen Enthüllung des Spiels auf der Ubisoft Forward sickerte mit Assassin's Creed Mirage der finale Name durch, den Ubisoft zusammen mit der Existenz des Spiels schnell bestätigte.

Release: Wann und für welche Plattformen erscheint AC Mirage?

Wann? Nach all den Spekulationen um diverse AC-Releases ist nun zumindest klar, das Mirage erst 2023 erscheint. Ein genaues Datum hat Ubisoft noch nicht verraten.

Welche Plattformen? Mit der Ankündigung wurde ein Release für PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC und Amazon Luna bestätigt.

Editionen: Was kostet welche Edition von Mirage?

Wie teuer wird Mirage? Der Preis hängt von der Edition ab. Ihr könnt zwischen drei Editionen wählen, die jeweils unterschiedlich viele Boni beinhalten.

Standard Edition : 50 Euro

: 50 Euro Deluxe Edition: 60 Euro

60 Euro Collector's Case: 150 Euro

The Forty Thieves: Die Bonus-Quest mit dem Untertitel "The Forty Thieves" ist an eine irakische Fabelgeschichte angelehnt, die einigen bekannt sein könnte. Dahinter verbirgt sich "Ali Baba und die 40 Räuber", eine Geschichte, die schon für viele Filme, Serien und Spiele adaptiert beziehungsweise zitiert wurde. Wie die Geschichte bei Assassin's Creed Mirage eingewoben wird, ist noch nicht bekannt. Jedoch wird sie abseits der Haupthandlung sein, da es sich nur um eine optionale Quest handelt.

Story & Setting: Darum geht es in Mirage

In Mirage spielen wir Basim Ibn Is'haq, den wir als Mitglied der Verborgenen (später Assassinen) bereits aus Assassin's Creed Valhalla kennen.

Da Mirage aber 861, also gut 20 Jahre vor Valhalla spielt, steuern wir zu Beginn einen jungen Basim, der sich als Straßendieb in Bagdad durchschlägt. Nachdem er dort auf Roshan (seine spätere Mentorin) trifft, schließlich er sich den Verborgenen an, durchläuft eine Ausbildung und wird letztendlich zum Meisterassassine.

Die Geschichte von Mirage spielt innerhalb dieser Coming of Age-Story und thematisiert auch alptraumhafte Visionen und seine harte Vergangenheit. In einem Interview sprach Ubisoft von "der Dualität seiner Persönlichkeit", was vielleicht auch etwas mit dem Dschinn am Ende des ersten Trailers (siehe unten) zu tun haben könnte. Denn in Mirage spielt die arabische Mythologie eine wichtige Rolle.

Gegen wen kämpfen die Verborgenen? Wir erleben die aufsteigende Rebellion zwischen den türkischen Streitkräften des Kalifats und den Menschen in Bagdad.

Falls ihr noch weitere und ausschlaggebende Informationen über Basim erfahren wollt (Stichwort: Loki), könnt ihr diese im folgenden Spoiler-Kasten nachlasen:

Warnung: Der folgende Absatz enthält Spoiler über AC Valhalla und Basim Basim ist nicht einfach nur irgendein Verborgener. Im Laufe der Geschichte von Valhalla stellt sich nicht nur heraus, das er Eivor und Sigurd in den Rücken fällt, sondern auch, dass er der Weise (in Menschen wiedergeborene Isu) des nordischen Gottes Loki ist und dementsprechend handelt. Und da Eivor die Reinkarnation von Odin darstellt, herrscht zwischen den beiden nicht nur auf der Erde Zwist. Zudem schafft Basim es, sich in der Gegenwart aus dem Weltenbaum Yggdrasil zu befreien und seinen Körper dank des Stab des Hermes Trismegistos zu verjüngen, woraufhin er sich den modernen Assassinen um Layla Hassan anschließt.

Gameplay: Das dürfen wir spielerisch von Mirage erwarten

Das grundlegende Motto von Assassin's Creed Mirage ist "back to the roots". Bedeutet, dass der Fokus auf Stealth, Parkour und Attentate liegt. Außerdem wird Mirage kein riesiges Spiel wie AC Valhalla, sondern strebt eher eine Größenordnung wie AC Rogue an. Die Spielzeit liegt grob zwischen 15 und 20 Stunden.

Welt: Bagdad wird in vier Zonen eingeteilt sein. Abseits davon können wir Assassinenlager um die Festung Alamut herum besuchen, die Festung selbst aber nicht.

Bagdad wird in vier Zonen eingeteilt sein. Abseits davon können wir Assassinenlager um die Festung Alamut herum besuchen, die Festung selbst aber nicht. Stealth: Das Schleichen wird ein großer Faktor in Mirage sein. Neben der Rückkehr der Verstecke auf den Dächern können wir mit unserem Adler Enkidu die Gegend auskundschaften und Feinde und Ressourcen markieren. Aber Achtung, der Adler kann abgeschossen werden.

Das Schleichen wird ein großer Faktor in Mirage sein. Neben der Rückkehr der Verstecke auf den Dächern können wir mit unserem Adler Enkidu die Gegend auskundschaften und Feinde und Ressourcen markieren. Aber Achtung, der Adler kann abgeschossen werden. Parkour: Basim ist sehr agil, vielleicht sogar so agil wie Arno aus AC Unity, denn Ubisoft strebt das Parkour-Level des Paris-Ablegers an. Bagdad bietet mit seinen Straßen und Dächern zumindest genug Parkour-Möglichkeiten wie beispielsweise Stabsprünge und einkrachende Gerüste, um geschmeidig den Widersachern davonzulaufen.

Basim ist sehr agil, vielleicht sogar so agil wie Arno aus AC Unity, denn Ubisoft strebt das Parkour-Level des Paris-Ablegers an. Bagdad bietet mit seinen Straßen und Dächern zumindest genug Parkour-Möglichkeiten wie beispielsweise Stabsprünge und einkrachende Gerüste, um geschmeidig den Widersachern davonzulaufen. Attentate: Neben einem Blasrohr, meuchelt Basim natürlich auch mit der versteckten Klinge. Dank eines Zeitlupenmodus lassen sich mehrere Feinde markieren, die er dann automatisch schnell hintereinander erledigt. Die wichtigen Attentate laufen als Black Box Mission ab, was bedeutet, dass wir selbst die Mittel und Wege zum Ziel festlegen. Am Ende eines Attentats wird es wieder Zwischensequenzen geben, wie wir sie schon aus Teil 1 kennen, nur das auch der Dschinn in Erscheinung tritt.

Neben einem Blasrohr, meuchelt Basim natürlich auch mit der versteckten Klinge. Dank eines Zeitlupenmodus lassen sich mehrere Feinde markieren, die er dann automatisch schnell hintereinander erledigt. Die wichtigen Attentate laufen als Black Box Mission ab, was bedeutet, dass wir selbst die Mittel und Wege zum Ziel festlegen. Am Ende eines Attentats wird es wieder Zwischensequenzen geben, wie wir sie schon aus Teil 1 kennen, nur das auch der Dschinn in Erscheinung tritt. Kampfsystem: Abseits von Attentaten kann Basim Säbel, Minen und andere offensive Waffen einsetzen. Da seine Bewegungen für Mirage neu erstellt wurden, wird er sich schneller und flexibler anfühlen, als es mit Eivor in Valhalla der Fall war.

Abseits von Attentaten kann Basim Säbel, Minen und andere offensive Waffen einsetzen. Da seine Bewegungen für Mirage neu erstellt wurden, wird er sich schneller und flexibler anfühlen, als es mit Eivor in Valhalla der Fall war. Aktivitäten: In den Assassinenlagern warten Trainingseinheiten auf uns. Außerdem kehren Assassinenverträge, ähnlich wie in Assassin's Creed 2 und Brotherhood zurück.

In den Assassinenlagern warten Trainingseinheiten auf uns. Außerdem kehren Assassinenverträge, ähnlich wie in Assassin's Creed 2 und Brotherhood zurück. RPG-Elemente: Es soll ein Fortschrittssystem für Basim geben, das mit seiner Entwicklung vom Dieb zum Meisterassassinen zusammenhängt.

Es soll ein Fortschrittssystem für Basim geben, das mit seiner Entwicklung vom Dieb zum Meisterassassinen zusammenhängt. Gegenwart: In Mirage werden wir kein Gameplay in der Gegenwart erleben. Stattdessen soll AC Infinity hier in Zukunft mehr bieten.

Trailer zu AC Mirage

Im Rahmen der offiziellen Enthüllung auf der Ubisoft Forward gab es auch einen ersten Trailer zu sehen:

Weitere Trailer gibt es bislang nicht. Richtiges Gameplay gab es demnach noch nicht zu sehen.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Die Zukunft von Assassin's Creed

Was uns in Zukunft abseits von Mirage noch zu Assassin's Creed erwartet, könnt ihr in unserem "So geht's mit der Reihe weiter"-Artikel nachlesen. Darin reißen wir kurz an, was es mit Codename Hexe, Codename Red, Infinity und weiteren Titel auf sich hat – sowohl bestätigte als auch spekulierte Projekte.