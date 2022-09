Assassin's Creed in Japan - was bislang nur ein Traum war, wird bald Wirklichkeit. Ubisoft kündigt mit diesem Trailer „eine mächtige Shinobi-Fantasie“ an. Assassin's Creed: Codename Red hat bislang noch keinen offiziellen Titel, spielt aber im feudalen Japan und soll laut einem Leak bereits 2024 erscheinen.

Das kurze Video zeigt eine stilecht in rot gehaltene Silhouette japanischer Festungen und Türme. Im Vordergrund kraxelt eine Assassinin mit Katana und versteckter Armklinge auf einem der ikonischen Giebeldächer herum. Auf der hauseigenen Ubisoft-Forward-Messe wurde außerdem enthüllt, dass mit Ubisoft Québec die Entwickler von Odyssey unter Leitung von Jonathan Dumont am Spiel arbeiten; er ist ein Veteran der Serie und arbeitet mit Unterbrechungen seit 1999 für Ubisoft.

Hier geht es zu unserem Übersichtsartikel mit allen Ankündigungen aus der Ubisoft Forward.