Ubisoft Forward: Alle Ankündigungen und Trailer der Assassin's Creed-Show

Allein durch das 15. Jubiläum von Assassin's Creed hatte Ubisoft so einiges auf der Ubisoft Forward zu zeigen. Aber auch zu anderen Spielen gab es Neuigkeiten. Wir haben hier für euch alle wichtigen Ankündigungen, Updates und Trailer zusammengetragen, wobei der Fokus auf der Zukunft der Assassinen liegt. Und gleich vorweg: Der Leak von Dienstag stimmte. Ubisoft hat mit der beliebten Spieleserie viel vor.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Assassin's Creed Mirage

Release: 2023

2023 Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Amazon Luna

Das frisch bestätigte Assassin's Creed Mirage wurde mit einem Trailer genauer vorgestellt. Wir spielen den jungen Basim, der in Bagdad lebt und sich den Verborgenen (später Assassinen) anschließt. Dort lernt er über die Jahre hinweg von seiner Mentorin Roshan und steigt schließlich selbst zum Meister auf.

Wie genau Mirage beim Gameplay zu den Wurzeln der Reihe zurückkehrt und was es sonst noch über den Ableger zu wissen gibt, könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen:

Assassin's Creed Red

Release: unbekannt

unbekannt Plattform: unbekannt, aber PC, PS5 und Xbox Series X/S dürften sicher sein

Assassin's Creed Codename Red wurde bereits spekuliert und geleakt, jetzt ist es offiziell: Ubisoft arbeitet an einem Spiel im feudalen Japan. Was das im Detail bedeutet und es es dazu sonst noch zu wissen gibt, haben wir in einem extra Artikel für euch aufbereitet:

Assassin's Creed Hexe

Release: unbekannt

unbekannt Plattform: unbekannt, aber PC, PS5 und Xbox Series X/S dürften sicher sein

Wäre ein Leak nicht gewesen, wäre Assassin's Creed Hexe wie aus dem Nichts enthüllt worden. Das Spiel unter dem Codenamen Hexe zeigt im ersten Teaser das AC-Logo aus Stöcken mit Feuer im Hintergrund. Auch der Name lässt darauf schließen, dass wir es mit der Hexenverbrennung zu tun bekommen.

Alle weiteren Infos zu AC Hexe findet ihr hier:

Assassin's Creed Jade

Release: Schon bald

Schon bald Plattform: Mobile-Geräte, wahrscheinlich iOS und Android

Unter dem Codename Jade entwickelt Ubisoft ein Assassin's Creed-Spiel für Mobile, das das typische AC-Feeling bieten soll, nur eben auf Touch Steuerung abgestimmt. Als Setting dient China.

Assassin's Creed Valhalla

Release: 2022

2022 Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Mit The Last Chapter erhält Assassin's Creed Valhalla in den nächsten Monaten einen kostenlosen DLC, mit dem wir die Geschichte von Eivor beenden. In dem Abenteuer, das Eivor an neue Ufer bringt, sollen wir auch auf alte Bekannte treffen.

Weitere Abkündigungen zu Assassin's Creed

Assassin's Creed Infinity: Über Project Infinity wurde wie erwartet auch ein paar Worte verloren. Ubisoft nannte es "kein Spiel per se", sondern mehr einen persönlichen Animus, mit dem wir durch die Zeit reisen können. Über die Art Hub-Plattform wird AC Red und AC Hexe spielbar sein. Außerdem wird untersucht, wie auch Mulitplayer-Inhalte in Infinity eingebaut werden können.

Netflix: Die Live Action Serie von Netflix und Ubisoft ist in Entwicklung. Show Runner ist Jeb Stuard. Außerdem soll ein Mobile-Spiel auf Netflix erscheinen.

Die Live Action Serie von Netflix und Ubisoft ist in Entwicklung. Show Runner ist Jeb Stuard. Außerdem soll ein Mobile-Spiel auf Netflix erscheinen. Beyond the Creed: In dieser Dokumentation, die ihr ab sofort auf den YouTube-Kanälen von Ubisoft und gTV schauen könnt, werden die 15 Jahre Assassin's Creed beleuchtet.

In dieser Dokumentation, die ihr ab sofort auf den YouTube-Kanälen von Ubisoft und gTV schauen könnt, werden die 15 Jahre Assassin's Creed beleuchtet. Wider World of AC: Es wurden kurz zukünftige Produkte und Inhalte gezeigt. Darunter Bücher, Statuen, Konzerte und Podcasts.

Über das VR-Spiel Assassin's Creed Nexus oder einem möglichen Remake des ersten Assassin's Creed wurde dagegen kein Wort verloren.

Ankündigungen zu anderen Spielen

Mario + Rabbids: Sparks of Hope: Es gab einen ersten Einblick in eine der Quests. Dabei erfuhren wir mehr über das Kampfsystem. Zudem wurden bereits ein Rayman-DLC angeteast.

Es gab einen ersten Einblick in eine der Quests. Dabei erfuhren wir mehr über das Kampfsystem. Zudem wurden bereits ein Rayman-DLC angeteast. Skull & Bones erhielt einen neuen atmosphärischen Trailer. Daneben warfen wir unter anderem einen Blick auf die Anpassung der Schiffe.

erhielt einen neuen atmosphärischen Trailer. Daneben warfen wir unter anderem einen Blick auf die Anpassung der Schiffe. Riders Republic zeigte einen BMX-Trailer.

zeigte einen BMX-Trailer. The Division 2 stellte einen neuen PvE-Modus vor für 8 Spieler*innen vor.

stellte einen neuen PvE-Modus vor für 8 Spieler*innen vor. The Division Heartland : Zum Standalone-Abenteuer gab es ein Update. Ihr könnt euch jetzt für die Testphase registrieren.

: Zum Standalone-Abenteuer gab es ein Update. Ihr könnt euch jetzt für die Testphase registrieren. The Division Resurgence : Das Mobile-Spiel zeigte sich im Trailer. Die Closed Beta startet diesen Herbst.

: Das Mobile-Spiel zeigte sich im Trailer. Die Closed Beta startet diesen Herbst. Rainbow Six Mobile : Das Free2Play-Spiel startet auf Android bereits am Montag in die Closed Beta, allerdings leider noch nicht in Deutschland.

: Das Free2Play-Spiel startet auf Android bereits am Montag in die Closed Beta, allerdings leider noch nicht in Deutschland. Ubisoft+ bekommt eine kostenlose Testphase bis zum 10. Oktober.

bekommt eine kostenlose Testphase bis zum 10. Oktober. Trackmania kommt Anfang 2023 Free2Play für Konsolen und Cloud-Plattformen.

kommt Anfang 2023 Free2Play für Konsolen und Cloud-Plattformen. Rocksmith+ zeigte sich in einem Trailer.

zeigte sich in einem Trailer. Just Dance teaste geplante Neuigkeiten für 2023 an.

Wie hat euch die Ubisoft Forward gefallen? Über welche Ankündigung habt ihr euch am meisten gefreut?